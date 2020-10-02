Больше половины коек для пациентов с COVID-19 заняты

В медицинских учреждениях Владимирской области заняты больше половины коек, предназначенных для больных коронавирусом. В общей сложности в регионе развернуто 723 места для лечения новой инфекции. Свободными из них остаются 301, сообщили «Призыву» в облздраве. Объяснить это можно закрытием инфекционных госпиталей, между тем сложившуюся сейчас эпидобстановку простой не назовешь. За минувшие 24 часа выявлены еще 44 заболевших коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. На один случай больше, чем было накануне.

Владимир, традиционно показывающий самую большую прибавку по заболевшим, уступил место Гусь-Хрустальному и Муромскому районам. Там 10 и 7 заболевших соответственно. Областной центр добавил в статистику распространения инфекции 6 заболевших. Такая же цифра у Александровского района. 5 человек заболели в Селивановском районе. По 3 случая в Вязниковском и Суздальском районе, 2 – в Ковровском. По одному случаю отмечено в Петушинском и Юрьев-Польском районах.

За время пандемии инфекцию подтвердили у 7381 человека.

Прибавка зафиксирована и по числу активных носителей коронавируса. В данный момент во Владимирской области болеют 1208 человек. Накануне цифра была ниже — 1187 человек.

Пополнилась новыми случаями и печальная статистика по коронавирусу. Согласно данным стопкоронавирус. рф, за 24 часа в регионе зафиксированы еще три смерти. Общее число не переживших болезнь достигло 221. Победили болезнь 5952 жителя области. Из них 20 пациентов закрыли больничный за минувшие сутки.

Ранее «Призыв» рассказывал о возможных осложнениях, их лечении и реабилитации после COVID-19.