Больной убил соседа по палате стеклянной кружкой

Пациент одной из владимирских больниц нанес своему соседу по больничной палате смертельные раны. Внезапно разозлившись на 69-летнего мужчину, обвиняемый несколько раз ударил его по голове стеклянной кружкой. На этом он не остановился. Разъяренный пациент схватил осколок и ударил им пенсионера в область шеи и предплечья. Потерпевший скончался от полученных травм через несколько дней в реанимационном отделении больницы.

Инцидент произошёл в одной из больниц Владимира 13 октября.

Следственное управление СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Владимира. Следствие ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее «Призыв» сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГБУ ВО «Облстройзаказчик». Его подозревают в получения взятки в особо крупном размере.