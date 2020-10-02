Более тысячи зрителей поучаствовали в «Открытых кинопоказах» от «Ростелекома»

«Ростелеком» подвёл итоги восьмого сезона кинопоказов[1] под открытым небом во Владимире. За сезон показано пять отечественных и зарубежных кинокартин, которые вызвали интерес более чем у тысячи зрителей. Самым популярным стал фильм, приуроченный ко Дню физкультурника, – «Движение вверх» (2017, Россия): его посмотрели более 400 человек. Особенностью сезона-2020 стало использование разнообразных площадок для демонстрации фильмов. Кроме хорошо известного Никитского бульвара, фильмы показывали в Центральном парке культуры и отдыха и в сквере за городским Дворцом культуры.

Также для удобства зрителей провайдер установил на Никитском бульваре три точки Wi-Fi, что позволило обеспечить организаторов и гостей мероприятия доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Ольга Молева, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира:

«Осень вступила в свои права, погода становится все холоднее, поэтому сезон открытых кинопоказов-2020 можно считать завершенным. В этом году он был непродолжительным из-за пандемии и связанных с ней ограничений, но, несмотря на это, более тысячи зрителей посетили кинопоказы! Мы соблюдали все меры безопасности: носили маски, держали социальную дистанцию, контролировали температуру и обрабатывали руки антисептиком. В общем, делали все, что требовали от нас новые правила жизни. Спасибо “Ростелекому» за готовность «подхватить» проект и надежную поддержку открытых кинопоказов! Надеемся, что в следующем году будем видеться чаще и посмотрим еще больше фильмов».

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Восьмой сезон кинопоказов подошел к концу. Простым его не назовешь, но мы все время были наготове, чтобы начать сеансы сразу со снятием запретов и порадовать любителей смотреть кино на свежем воздухе. Жаль, что сезон оказался таким коротким и надо прощаться до следующего года. “Ростелеком” предлагает не ждать, а уже сейчас присоединиться к сервису Wink и продолжать смотреть качественное кино. С новой услугой «Смотрим вместе» можно пригласить для совместного просмотра до пяти друзей и фактически продлить “Открытые кинопросмотры” на весь год, даже, если вы находитесь на расстоянии».

Платформа Wink от «Ростелекома» – одна из передовых на сегодняшний день разработок в области цифрового ТВ. Платформа сочетает в себе приложение для мобильных устройств, для телевизоров с функцией Smart TV, а также веб-сайт. Пользователям доступны более 12 тыс. фильмов и сериалов, больше 200 телевизионных каналов, в том числе в HD-качестве, а также дополнительные сервисы.

Для пользования Wink нужно загрузить приложение на свои мобильные устройства в Google Plaу или App Store и зарегистрироваться через них или с компьютера на портале wink.rt.ru. В личном кабинете на сайте после регистрации можно привязать до пяти устройств. Для того, чтобы подключиться к сервису, действующим абонентам «Ростелекома» нужно выбрать Wink в меню магазина приложений в личном кабинете.

Более подробную информацию о цифровом сервисе можно узнать на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 1000 800.

[1] Открытые кинопоказы организованы ПАО «Ростелеком и Управлением по делам молодежи администрации города Владимира и прошли в восьмой раз подряд. Бесплатные просмотры фильмов под открытым небом, на зеленых газонах Никитского бульвара стали популярными у владимирцев всех возрастов.