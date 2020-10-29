Более 31,6 тысячи эскроу-счетов открыто в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк

Свыше 31,6 тысяч эскроу-счетов было открыто в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк начиная с апреля 2019 года. В июне текущего года был запущен сервис онлайн открытия счетов эскроу — к данному сервису уже подключилось 85 застройщиков из девяти регионов Волго-Вятского банка.

Для перехода на онлайн-открытие счетов эскроу застройщику необходимо обратиться в банк для получения доступа, после этого он самостоятельно формирует договор эскроу-счета в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Дольщику (физическому лицу) для открытия эскроу в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» достаточно отсканировать полученный от застройщика QR-код или найти договор в поисковой строке по слову «Эскроу», ознакомиться с договором и подписать его в один клик, после чего счет будет открыт, а все документы будут сохранены в личном кабинете. Дальнейшее обслуживание счета проходит в удаленном режиме.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк постоянно работает над улучшением сервисов – и это ключевая задача банка. Мы внедряем новые технологии, чтобы удовлетворять потребности каждого нашего клиента. Преимущество онлайн-открытия счетов эскроу уже оценило более 1,5 тысячи клиентов. Цифровой сервис позволил значительно сократить время заключения сделок, при этом обеспечивая их безопасность».