Более 2000 жителей Владимирской области болеют коронавирусом

Число активных носителей коронавируса во Владимирской области перешагнуло через психологическую отметку в 2 тысячи. В настоящий момент инфицирован 2051 житель региона. Суточный прирост заболевших также продолжает оставаться высоким. За минувшие 24 часа COVID-19 подтвердился еще у 81 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Всего на одного заболевшего меньше, чем было днем ранее.

Больше всего положительных тестов вновь получили жители Владимира – 17 случаев. Далее следуют уже традиционные лидеры по инфицированным — Муромский и Гусь-Хрустальный районы. Там 15 и 14 заболевших соответственно. По 6 случаев в Ковровском и Александровском районах. В Собинском районе 5 заболевших. По 4 положительных теста получили жители Юрьев-Польского и Камешковского районов, по 3 – Петушинского и Кольчугинского, по 2 – Суздальского и Селивановского.

У 8589 жителей области подтвердили коронавирус за время пандемии

Больничный за сутки закрыли срезу 37 пациентов. Таких хороших показателей не было с июля. За время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 246 жителей области. За минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано.

Ранее «Призыв» сообщал, что пациенты сообщают об отказах в тестировании на коронавирус. По словам владимирцев, пришедшие на дом врачи отговаривают их проходить исследование, несмотря на характерные симптомы.