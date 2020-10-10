Более 20 предпринимателей заплатили музею за использование изображений памятников

Прошел почти год с того момента, как Владимиро-Суздальский музей-заповедник ввел прейскурант на использование изображений объектов культурного наследия в коммерческих целях. Теперь предприниматели платят взносы за фотографии и рисунки исторических памятников ВСМЗ. Год назад эти нововведения вызвали бурю негатива, особенно среди производителей сувенирной продукции. Но нашлись и те, кто согласился сотрудничать с музеем. С 15 октября 2019 года ВСМЗ заключил 29 договоров на право воспроизведения изображений объектов культурного наследия, в том числе зданий. В этом списке есть крупные производители продуктов питания, а также известные российские издательства. Ряд категорий, например, малотиражные издания краеведов, были освобождены от платы, подчеркивает ВСМЗ.

Разбираться в суде ни с кем из предпринимателей не пришлось. Все спорные моменты были улажены в ходе живых переговоров либо деловой переписки. Об этом «Призыву» в официальном ответе сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

— Справедливость позиции музея подтвердили в Министерстве культуры РФ, Союзе музеев России, Владимирском региональном отделении «Опоры России». Привлеченное к этой теме в 2019 году внимание положительно сказалось на просвещение граждан и организаций относительно действующего в соответствующей сфере законодательства. Всё чаще заключение договоров происходит не только по инициативе музея, но и по инициативе лиц, желающих использовать изображение музейного здания или предмета в своей продукции, — говорится в официальном ответе на запрос редакции.

Доход пошел на счет музея и «расходуется исключительно на уставные цели».

Напомним, что летом прошлого года одними из первых, кто получил письма с претензией от ВСМЗ, стали владельцы холодильных камер с мороженым и напитками. На тележках были изображены Золотые ворота. В итоге за этот рисунок им был выставлен счет в 20 тысяч рублей. Но как рассказали «Призыву» бизнесмены, платить в итоге ничего не пришлось. Данное оформление с памятником ЮНЕСКО было рекомендовано городской администрацией, с кем торговцы и заключали контракт.

— На то претензионное письмо ВСМЗ мы отправили объяснение. Во-первых, изобразить памятники на тележках мороженого было одним из условий торговли в городе (требования в договоре). Во-вторых, никакой коммерческой цели мы не преследовали и мороженое в тележках с Золотыми воротами лучше не продавалось. И на этом все закончилось. Никто никаких требований по воротам к нам больше не предъявлял, — говорят предприниматели.

Денежные сборы обошли стороной также сувенирные лавки и малотиражные издательства. Чему они несказанно рады. Тем временем, как сообщает музейное руководство, намерений вносить изменения в существующий прейскурант у них нет. Размер оплаты в следующем 2021 году не будет повышаться.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Центральном городском парке культуры и отдыха Владимира открылся Музей советского детства. Он находится в бывшей комнате страха и смеха.