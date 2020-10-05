Более 150 квартир во Владимире протекли при пуске отопления

Отопительный сезон во Владимире начался не без неприятностей. Видео потопа в квартирах опубликовали в социальных сетях жители улиц Гастелло и Тракторной. По словам пострадавших, при пуске отопления в домах случились массовые протечки. На одном видео вода хлещет на пол как тропический ливень, на другом потоп сдерживает провисший натяжной потолок.

— Нас дома не было, когда случилась протечка. И когда мы приехали, это было полным сюрпризом. Сегодня у нас встреча с управляющей компанией. Также мы намерены вызвать независимого эксперта. Со слов соседей, вода хлестала в квартиры более трех часов. Протопили соседей под нами и квартиры сбоку, — рассказала «Призыву» Наталья, жительница дома № 38 по улице Тракторной. — Говорят, забыли закрыть заглушку, но, что точно произошло, мы не знаем. Над нами крыша с трубами, и вина это только управляющей компании и слесарей.

Получить комментарий в управляющей компании, которая отвечает за этот дом, нам не удалось. Всех ответственных лиц сегодня не оказалось на месте. А в городской администрации «Призыву» рассказали, что действительно с началом отопительного сезона возникли проблемы с протечками.

Отопительный сезон начался в жилых домах 29 сентября.

— В управление ЖКХ было порядка 150 обращений, и они поступают и сейчас. Потому что где-то стояк надо продувать, у кого-то проблемы с системой отопления. Каждое обращение перенаправляется в управляющую организацию для принятия мер. А управление ЖКХ контролирует выполнение их работы. Силы и средства мы свои не привлекаем, потому что это всё-таки ответственность управляющей организации, — прокомментировал ситуацию «Призыву» заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ Владимира Игорь Ефремов. — Это абсолютно рабочая ситуация, никакого коллапса не происходит.

Как пояснили в мэрии, причина протечек везде разная, и в каждом случае надо проводить расследование. Если жильцы оказались жертвой халатности своих соседей либо управляющей компании, необходимо зафиксировать ущерб в квартире и обратиться с жалобой в суд.

— Но в любом случае на место должна быть вызвана комиссия, составлен акт, потом обращения в судебные инстанции. Компенсация берется не с потолка, всё должно быть задокументировано, — подчеркивают в мэрии.

Ранее «Призыв» сообщал, что объявлена дата большого осеннего субботника. Во Владимире он пройдет 10 октября.