Благополучно переболевших приглашают сдать плазму крови

Владимирцев, переболевших коронавирусом в средней или среднетяжелой формах, призывают стать донорами плазмы крови. Это поможет спасти жизни десяткам тяжелых пациентов. Но есть обязательные условия. Потенциальные доноры должны иметь два отрицательных анализа ПЦР на COVID-19. С момента выздоровления должно пройти 14 дней. Донорам следует обращаться на Владимирскую областную станцию переливания крови по телефонам: (4922) 53-71-00 (с 13.00 до 15.00) или по электронной почте: oblstkrov@clients.vinfo.ru.

– Один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции иммунная плазма очень востребована. Подобный метод иммунизации может спасти жизни десяткам пациентам, – уточнил главный врач Владимирской областной станции переливания крови Дмитрий Находкин.

Донор может спасти жизни тяжелых пациентов.

Региональная служба крови начала заготавливать антиковидную плазму для лечения тяжелобольных пациентов с коронавирусом еще в июле. Первыми к донорской акции подключились врачи. За это время было заготовлено порядка 40 литров компонента крови.

Переливание плазмы – метод старый и проверенный. За него дали первую Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1901 году. Получил её Эмиль Беринг – немецкий врач. Он первым начал изучать свойства плазмы переболевших дифтерией и её действие на иммунитет животных и людей. C коллегами разработал способ лечения и профилактики болезней при помощи иммунной сыворотки. В начале XX века это спасло жизни тысячам детей, погибавшим от дифтерии.

Ранее «Призыв» сообщал, что лечить беременных женщин с коронавирусной инфекцией и принимать у них роды будут врачи владимирского родильного дома № 2 областного центра. Роженицы уже поступают со всего региона.