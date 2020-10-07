Бизнесу рекомендовали перевести сотрудников на удаленку

Руководителям частных компаний Владимирской области советуют перевести часть сотрудников на удаленку. С одной оговоркой — только без ущерба для деятельности. Об этом сообщил сегодня первый вице-губернатор Сергей Шевченко. Он заявил, что со стороны бизнеса это станет большим вкладом в общее дело борьбы со второй волной коронавируса. Чиновник также обратил внимание на то, что всем руководителям организаций следует неукоснительно выполнять санитарные правила, утвержденные Роспотребнадзором.

Сергей Шевченко, первый вице-губернатор Владимирской области:

Если мы свое самосознание не включим и не будем выполнять необходимые требования, то никакие штрафы не прекратят распространение коронавирусной инфекции.

Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем. Будьте внимательны.

Это ваша жизнь, жизнь ваших близких, это ваше здоровье!

За месяц число активных носителей коронавируса выросло вдвое.

Сергей Шевченко с увещеваниями обратился и к людям, входящим в группу риска. Это, прежде всего, граждане старше 65 лет. Чиновник попросил их соблюдать масочный режим и по возможности находиться дома.

На заседании горсовета во Владимире сегодня также обсуждали ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом. Представители мэрии не высказали подобных рекомендаций. Более того, директор школы № 40 Дмитрий Кушпита обозначил позицию заведений образования. Он резко против дистанционки, особенно для начальной школы.

Во Владимире на сегодня активно работают 1500 торговых предприятий. И об ограничении их работы никто не говорит. Главное, чтобы они соблюдали санитарные требования. Ранее «Призыв» сообщал, что администрация города проводит проверки дважды в неделю.