Безработных стало больше на фоне снижения пособий

Во Владимирской области выросло число безработных граждан — до 31 100. В марте было 6852. При этом мартовским постановлением Правительства РФ № 346 в три раза сократилась минимальная величина пособия по безработице — до 1500 рублей в месяц. Максимальное же, наоборот, планируют повысить. Сейчас оно составляет 12 130 рублей, возможно, с нового года проиндексируют до 12 796 рублей — это обсуждают на федеральном уровне. Дальнейшего повышения безработицы чиновники «Белого дома» пока не прогнозируют. Наоборот, по их мнению, наметилась тенденция к снижению числа соискателей рабочих мест.

На учет в качестве безработных во Владимирской области за последнее время, в основном, встали люди рабочих профессий. Это грузчики, разнорабочие, водители, отделочники, а также работники общепита, сферы туризма и развлечений. Больше половины безработных — люди, долгое время не имевшие трудовых книжек, то есть работавшие неофициально.

Андрей Григорьев, директор департамента по труду и занятости области:

На учете стоит почти 32 тысячи человек. На плато мы уже вышли.

Идёт тенденция к снижению безработицы. За эту неделю безработица снизилась на 590 человек. Это не только те люди, которые снялись с учета, но и те, кого трудоустроили.

Мы начинаем активно переобучать граждан, формируем списки на обучение граждан другим профессиям и повышение квалификации.

На портале «Работа в России» можно оставить заявку. По разным направлениям сферы деятельности.

С начала 2020 года уровень безработицы вырос с 0,9 до 4,2%.

В сентябре заработавшие на прием службы занятости смогли трудоустроить 2,5 тысячи человек. Только за последнюю неделю с учета снялись около 600 человек. Часть из них вернулись на свою прежнюю работу с «черным» заработком, часть нашли новую официальную работу.



Департамент сейчас формирует списки безработных, готовых переобучаться на другие специальности или повышать квалификацию. На торгах уже выставлены контракты на обучение десяткам профессий, ищут образовательные учреждения, способные этим заняться. Сейчас по вакансиям в спросе трактористы, инженеры, водители категорий C и D.

Как «Призыв» сообщал ранее, администрация области настоятельно рекомендует представителям бизнеса переводить часть своих сотрудников на удаленку. Лишь бы это не препятствовало экономике региона.