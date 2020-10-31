Бесплатные лекарства от ковида выдадут больным на дому

Владимирская область получит из федерального центра 51 миллион 700 тысяч рублей на лечение новой коронавирусной инфекции у пациентов на дому. Облздрав должен закупить препараты в кратчайшие сроки, сообщил вице-губернатор Сергей Шевченко. 28 октября президент Владимир Путин распорядился оказать финансовую помощь регионам на общую сумму в 10 млрд рублей. Деньги в том числе направят на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, тестирование коронавирусной инфекции.

Сейчас получить амбулаторное лечение на дому зачастую трудно.

Сегодня в редакцию «Призыва» обратилась беременная женщина, безуспешно пытавшаяся вызвать к себе на дом участкового врача. В трубке телефона слышались лишь короткие гудки. У пациентки по описанию несколько дней выражены признаки коронавирусной инфекции. Но получить назначение терапевта по лечению она до сих пор не может. В колл-центре облздрава ей помочь ничем не смогли и даже посоветовали обратиться за помощью в частную клинику.

При этом департамент здравоохранения области рапортует, что всё держит под контролем. И пациентов даже скоро подключат к дистанционному наблюдению. Для того чтобы те не оставались один на один со своей бедой, пояснила руководитель облздрава Елена Утемова.

— Понятно, что участковый терапевт не может каждый день посещать каждого пациента на дому. И мы попробуем организовать работу по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациента. Сейчас Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) прорабатывает технические возможности связи врачей с пациентами, чтобы не пропустить момент, когда возникает показание для госпитализации, — сказала директор департамента.

«Призыв» побеседовал с врачом городской больницы № 4 города Владимира и выяснил, какими лекарствами в основном лечат коронавирусных больных. Сейчас амбулаторное лечение с подтвержденным диагнозом в медучреждении проходят 320 человек. Предлагаем вниманию видео выступления специалиста.

Теперь на дому будут лечить не только при легких, но и среднетяжелых заболеваниях ковидом. Минздрав России внёс изменения в приказ № 198н, регламентирующий оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. Лечение на дому возможно, если пациенту будет обеспечена самоизоляция в отдельной комнате от остальных членов семьи. А выписывать из госпиталей начнут, не дождавшись результата тестов. Об этом «Призыв» сообщал здесь.