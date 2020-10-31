Бесплатные лекарства от ковида выдадут больным на дому

Регион получит на закупку лекарств около 52 миллионов рублей

Владимирская область получит из федерального центра 51 миллион 700 тысяч рублей на лечение новой коронавирусной инфекции у пациентов на дому. Облздрав должен закупить препараты в кратчайшие сроки, сообщил вице-губернатор Сергей Шевченко. 28 октября президент Владимир Путин распорядился оказать финансовую помощь регионам на общую сумму в 10 млрд рублей. Деньги в том числе направят на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, тестирование коронавирусной инфекции.

Сейчас получить амбулаторное лечение на дому зачастую трудно.

Сегодня в редакцию «Призыва» обратилась беременная женщина, безуспешно пытавшаяся вызвать к себе на дом участкового врача. В трубке телефона слышались лишь короткие гудки. У пациентки по описанию несколько дней выражены признаки коронавирусной инфекции. Но получить назначение терапевта по лечению она до сих пор не может. В колл-центре облздрава ей помочь ничем не смогли и даже посоветовали обратиться за помощью в частную клинику.

При этом департамент здравоохранения области рапортует, что всё держит под контролем. И пациентов даже скоро подключат к дистанционному наблюдению. Для того чтобы те не оставались один на один со своей бедой, пояснила руководитель облздрава Елена Утемова.

Понятно, что участковый терапевт не может каждый день посещать каждого пациента на дому. И мы попробуем организовать работу по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациента. Сейчас Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) прорабатывает технические возможности связи врачей с пациентами, чтобы не пропустить момент, когда возникает показание для госпитализации, — сказала директор департамента.

«Призыв» побеседовал с врачом городской больницы № 4 города Владимира и выяснил, какими лекарствами в основном лечат коронавирусных больных. Сейчас амбулаторное лечение с подтвержденным диагнозом в медучреждении проходят 320 человек. Предлагаем вниманию видео выступления специалиста.

Теперь на дому будут лечить не только при легких, но и среднетяжелых заболеваниях ковидом. Минздрав России внёс изменения в приказ № 198н, регламентирующий оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. Лечение на дому возможно, если пациенту будет обеспечена самоизоляция в отдельной комнате от остальных членов семьи. А выписывать из госпиталей начнут, не дождавшись результата тестов. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Татьяна Данилова

Заглавное фото регионального отделения ОНФ


Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение