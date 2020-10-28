Беременных с коронавирусом принимает второй роддом Владимира

Лечить беременных женщин с коронавирусной инфекцией и принимать у них роды будут врачи владимирского родильного дома № 2 областного центра. Роженицы уже поступают со всего региона. На базе медучреждения развёрнуто 20 коек, 10 из них с кислородом, сообщил «Призыву» главный врач роддома Сергей Телегин. Поступают пациентки не только с ковидом, но и пневмонией, ОРВИ, бронхитом. Эти потоки по инфекциям, естественно, разведены.

— 20 коек инфекционного госпиталя на нашей базе изолированы от других потоков. Там находятся женщины с коронавирусной инфекцией, подтвержденной лабораторно, и с ковидной пневмонией. Все остальные женщины с внебольничной пневмонией, простым ОРВИ либо просто повышенной температурой идут по другому потоку, совершенно не пересекаясь с больными ковидом, — подчеркнул Сергей Телегин.

Пациенток госпитализируют на любом сроке беременности. Но принимают лишь с сопутствующей акушерской патологией. Если её нет, то такие женщины лечатся в обычных обсерваторах ковидных госпиталей.

— Родильный дом принимает женщин с акушерской патологией, например, угрозой преждевременных родов, фетоплацентарной недостаточностью, либо если женщина просто находится на сроке родоразрешения и экстренную помощь ей могут оказать только в родильном доме, — пояснил главный врач.

Чем лечат коронавирусных беременных? Существует целый протокол со списком запрещенных для беременных, больных ковидом, лекарств. Они обладают тератогенным эффектом и противопоказаны будущим мамам. Поэтому пациенток второго роддома, как правило, лечат симптоматической терапией, включая жаропонижающие и антибактериальные препараты в случае развития пневмонии. А при недостаточном дыхании подключают кислород.

Женщину стараются сначала вылечить и лишь потом допустить до родов, чтобы не разлучать маму с ребенком.

— Мы стремимся вылечить пациентку, получить два отрицательных результата на мазок, затем вывести её в чистую зону и потом уже родоразрешить, чтобы она находилась вместе с ребёнком. Тяжелых пациентов в родильном доме пока не было, — сказал Сергей Телегин.

Напомним, что всего в медучреждениях Владимирской области на данный момент развернуто 1128 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Недавно «Призыв» сообщал, что пациенты ковидного госпиталя в Юрьевце пожаловались на условия пребывания в больнице.