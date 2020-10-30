Беременных и сердечников отправили на самоизоляцию

Во Владимирской области с сегодняшнего дня вводятся новые ограничения по коронавирусу. Так, беременные женщины, а также жители региона с хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем теперь должны соблюдать режим изоляции. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Мера временная, продлится она до стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает пресс-служба «Белого дома».

Официально беременные женщины и граждане с хроническими заболеваниями могут выходить на улицу только в нескольких случаях: в магазин, за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и доехать до дачи. Также можно посещать госучреждения, в которые нельзя обратиться дистанционно.

Самоизолироваться можно в квартире или загородном доме.

Прежде такая ограничительная мера распространялась только на граждан старше 65 лет. Режим самоизоляции для них также продлен, но обозначены сроки – до 15 ноября. На медицинских работников домашний режим не распространяется.

Изменения в указ губернатора затронули и работу общепита. Ресторанам, барам и кафе с сегодняшнего дня разрешили начинать работу на 2 часа раньше: с 6 часов утра, а не с 8 часов. В ночное время разрешено работать в формате «на вынос», а также осуществлять доставку заказов. Все зрелищно-развлекательные мероприятия ночью запрещены.

Ранее «Призыв» сообщал об ужесточении во Владимирской области масочного режима.