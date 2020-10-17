Банк России выпустил монеты в честь врачей

Банк России выпустил в обращение сразу две памятные монеты. Одна из них посвящена самоотверженному труду врачей в пандемию. На 25-рублевой монете изображены два медицинских работника — женщина и мужчина — на фоне больницы и «скорой помощи». Оба в защитных костюмах и с реанимационными чемоданами в руках. Как сообщили «Призыву» в пресс-службе владимирского отделения Банка России, ориентировочно монеты поступят во Владимирскую область в ноябре.

Тираж памятной монеты с врачами — 5 миллионов штук.

Также Банк России выпустил монету номиналом 10 рублей, посвящённую работникам транспортной сферы. Не ней изображен человек на фоне автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта. Тираж таких монет – 1 миллион штук.

— Выпущенные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, — уточнили во владимирском отделении Банка России.

Ранее «Призыв» сообщал, что срок перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» продлен до 31 декабря.