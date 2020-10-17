Банк России выпустил монеты в честь врачей

25-рублевки поступят во Владимирскую область

Банк России выпустил в обращение сразу две памятные монеты. Одна из них посвящена самоотверженному труду врачей в пандемию. На 25-рублевой монете изображены два медицинских работника — женщина и мужчина — на фоне больницы и «скорой помощи». Оба в защитных костюмах и с реанимационными чемоданами в руках. Как сообщили «Призыву» в пресс-службе владимирского отделения Банка России, ориентировочно монеты поступят во Владимирскую область в ноябре.

Тираж памятной монеты с врачами — 5 миллионов штук.

Также Банк России выпустил монету номиналом 10 рублей, посвящённую работникам транспортной сферы. Не ней изображен человек на фоне автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта. Тираж таких монет – 1 миллион штук.

Выпущенные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, — уточнили во владимирском отделении Банка России.

Ранее «Призыв» сообщал, что срок перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» продлен до 31 декабря.

Ольга Ефремова

Фото владимирского отделения Банка России


Теги: ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение