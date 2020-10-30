Автозаправки Владимирской области стали меньше бодяжить топливо

На владимирских автозаправках стали меньше мухлевать с топливом. К такому выводу пришли общественники из «Народного контроля», подведя итоги проверок за год. По всей видимости, именно ревизоры из народа и стали причиной повышения качества работы АЗС. Дело в том, что общественники стали основным ресурсом, контролирующим деятельность заправок. Их козырь — внезапность. Надзорные же службы о каждой своей проверке должны предупреждать предпринимателей аж за 5 дней. Понятно, что, приехав, ничего предосудительного они не находят.

Владимирские эксперты «Народного контроля» получили грант на проект «Трасса. Качественное топливо и безопасные дороги».

Средства гранта пошли на закупку топлива и проведение исследований в лаборатории. Только в нынешнем году народные контролёры проверили сотню заправок Владимирской области.

Алексей Смирнов, руководитель проекта «Трасса. Качественное топливо и безопасные дороги»:

Как мы видим, статистика улучшается. Если в прошлом году был всплеск продаж и дистиллятов, и некачественного дизельного топлива, почему мы и вошли в черный список Росстандарта.

В этом году уже некачественным дизельным торгуют 18%, а дистиллятом всего лишь 3% АЗС.

Это результат совместной работы прокуратуры, Росстандарта, «Народного контроля». Прокуратура проверила все районы.

В 2020 году за некачественное топливо выписано штрафов на полмиллиона рублей. В 2019 году сумма была в 4 раза больше.

Общественники стараются ежемесячно проводить проверки на заправках, чтобы предприниматели не расслаблялись. Если в 2018 году треть из исследованного дизельного топлива не соответствовала параметрам, то в 2020 году показатели улучшились — 18%. Бензин, правда, наоборот, с каждым годом становится хуже. Если в 2018 году 8% проб бензина оказались с недостатками, то в 2020 году их стало уже 13%.

Эксперты «Народного контроля» также поясняют, что на заправках нередко нарушают права потребителей в части предоставления полной и достоверной информации о товаре. Топливо — тот же товар, что и бытовые приборы. На АЗС должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Тем более что цены на топливо растут с завидной скоростью. На крупных АЗС Аи-92 стоит уже 44 рубля за литр, Аи-95 — 48 рублей за литр.

Ранее «Призыв» сообщал, что общественники из Общероссийского народного фронта проверили результаты работ по созданию суздальского Зарядья. Эксперты пытались выяснить, почему так затягивается благоустройство нового общественного пространства в центре исторического города.