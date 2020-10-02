Архитекторы представили новый проект экопарка у ДДюТ

Столичные архитекторы из бюро «Реформа» выполнили дизайн-проект парка на улице Мира в районе Дворца детско-юношеского творчества. Щадящая застройка, придание формы существующему зеленому ландшафту и многофункциональность детских и спортивных площадок — таким в будущем видят специалисты парк, который владимирцы привыкли называть заброшенными садами. По муниципальному заказу архитекторы исследовали все 28 гектаров и решили отказаться от значительных вмешательств в природный массив.

Идеи по использованию пустующего парка высказывали и местные эксперты. Но они стремились привнести в парк больше функционала, чтобы им заинтересовались инвесторы. К примеру, общественно-деловой центр, кинотеатр, ресторан, ледовый дворец. Новая группа архитекторов не видит в этом перспектив и максимально защищает существующий вид.

— Это будет экопарк с минимальным вмешательством человека. Предлагаем создать дождевой сад между верхним и средним прудом. В северо-восточной части парка мы заметили натоптанную дорожку и много малины. Похоже, ее собирают местные жители. Нам пришла в голову идея создать малиновую набережную. Такой пешеходный променад с плодовым кустарником: малиной, крыжовником, смородиной, — говорит главный архитектор бюро «Реформа» Сергей Виноградов.

Природный ландшафт архитекторы хотят сохранить и грамотно использовать.

Огромную территорию на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта оставят нетронутой. Только замостят дорожки на тенистых аллеях, построят смотровые площадки с тротуаров. Будут даже парящие мосты, как в столичном Зарядье. Только скромнее. И вид с них будет открываться на родник. Столичные архитекторы считают, что лестницы к нему надо переделать, сделать их не такими крутыми, а каскадными со спусками для маломобильных групп населения. А сам родник планируют «спрятать» в ротонду. Смысл в том, чтобы к нему приходили не только за водой, но и просто посидеть и насладиться видом и звуком воды.

В парке рассчитывают сделать ботанический и вишневый сады.

Любопытно, что здесь задумки пересекаются с тем, что уже воплощено в Патриаршем саду. Тут хотят также проводить фруктовые фестивали, в том числе Вишневый Спас. Даже ротонда с прудиком в Патриаршем уже имеется.

Но преимущество данной идеи в том, что природное благоустройство совместят на одной территории с досуговым. Спортивную площадку продумали до мелочей. Ограничились не только банальным воркаутом, а создали зону йоги, паркур-парк и памп-трек. Детские площадки будут максимально устроены в зелени и выполнены из натуральных материалов.

Споры архитекторов и общественности продолжаются только вокруг строительства павильонов. Решают, сделать их модульными и локальными или стационарными и многофункциональными. Желающие принять участие в обсуждении, могут перейти на сайт «Парк Владимир».

Городские власти рассчитывают заняться этим парком после завершения реконструкции «Добросельского». О том, что там сейчас делается, можно узнать здесь.