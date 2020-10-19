Архитектор Яков Ревякин: какие известные здания Владимира он проектировал?

В октябре 1873 года в крестьянской семье Симбирской губернии родился Яков Ревякин, один из талантливых архитекторов, формировавших облик «старого Владимира» – губернского города начала XX века. Он окончил Самарское училище инженеров-путейцев, архитектурные курсы в Санкт-Петербурге. Профессиональную карьеру начал в 1896 году на строительстве Забайкальской железной дороги. В 1901-м Яков Григорьевич занял должность дорожного техника при Владимирском уездном земстве, а с 1904 года служил городским архитектором, оставаясь в этом качестве и в советское время. В 1947-м его профессиональные заслуги получили признание: он стал членом Союза архитекторов. Попробуйте угадать по фотографиям самые яркие его работы в городе Владимире.
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