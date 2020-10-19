Архитектор Яков Ревякин: какие известные здания Владимира он проектировал?

В октябре 1873 года в крестьянской семье Симбирской губернии родился Яков Ревякин, один из талантливых архитекторов, формировавших облик «старого Владимира» – губернского города начала XX века. Он окончил Самарское училище инженеров-путейцев, архитектурные курсы в Санкт-Петербурге. Профессиональную карьеру начал в 1896 году на строительстве Забайкальской железной дороги. В 1901-м Яков Григорьевич занял должность дорожного техника при Владимирском уездном земстве, а с 1904 года служил городским архитектором, оставаясь в этом качестве и в советское время. В 1947-м его профессиональные заслуги получили признание: он стал членом Союза архитекторов. Попробуйте угадать по фотографиям самые яркие его работы в городе Владимире.

Какое известное здание в стиле модерн было построено по проекту Ревякина в 1905 году? Городской театр Первый синематограф «Модерн» Народный дом Общества трезвости Правильно! Неправильно! - Для какого учреждения спроектировал Яков Григорьевич «русский терем» на Соборной площади в 1906 году? Городской думы Губернской управы Государственного банка Правильно! Неправильно! - Здание какого училища было построено по проекту Ревякина в 1908 году на Троицком валу? Реального Мальцовского ремесленного Васильевского четырехклассного Правильно! Неправильно! - Дом причта какого собора на пересечении улиц Нижегородской и Кремлевской спроектировал в 1909 году владимирский архитектор? Успенского Дмитриевского Рождества Богородицы Правильно! Неправильно! - Где располагалась полковая церковь 10-го гренадерского Малороссийского полка, построенная под наблюдением Якова Григорьевича в 1909 году? Царицынская улица (ныне Гагарина) Ерофеевский спуск Манежный тупик Правильно! Неправильно! - Где стояло деревянное здание Летнего клуба в ажурной резьбе, построенное по проекту Якова Ревякина в 1910 году? В Патриаршем саду На Пушкинском бульваре У подножия Козлова вала Правильно! Неправильно! - Для какого заведения в 1914 году было построено по проекту Якова Григорьевича здание, где сейчас расположился Главпочтамт? Дворянского пансиона Публичной библиотеки Владимирской архивной комиссии Правильно! Неправильно! - А где был построен дом для преподавателей и воспитателей дворянского пансиона опять же по проекту владимирского архитектора? Троицкая улица (ныне Подбельского) Троицкий переулок (ныне Музейная) Боголюбовская улица (ныне Комсомольская) Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Архитектор Яков Ревякин: какие здания Владимира он проектировал? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook