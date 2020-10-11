Антирекорд по заболевшим коронавирусом зафиксирован в регионе

Во Владимирской области зафиксирован очередной антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили 67 человек, сообщает Роспотребнадзор. Эти показатели соответствуют пиковым значениям минувшего мая и демонстрируют стремительный рост. Всего за одну неделю инфицированными оказались 414 местных жителей. А среднесуточный прирост заболевших стал равен 59. Для сравнения, еще 7 дней назад эти показатели были 314 и 44 соответственно.

Впервые за время пандемии больше всех заразившихся в Суздальском районе. Положительные тесты на ковид получили сразу 17 местных жителей. Не исключено, что вспышка заболевания связана со случаями коронавируса, которые были зафиксированы в местной ЦРБ.

12 человек инфицированы в Гусь-Хрустальном, 10 случаев заражения — в Муроме, 8 человек в статистику распространения вируса добавил Александров, и 6 человек заразились во Владимире. По 4 — в Коврове, Собинке и Вязниках, 2 случая заболевания COVID-19 — в Судогде. Всего за время пандемии во Владимирской области отмечены 7897 случаев заражения.

Очередная психологичная отметка в 8 тысяч заболевших может быть преодолена уже через пару дней.

Ещё весной, в самом начале истории с коронавирусом, директор регионального департамента здравоохранения (теперь уже бывший) прогнозировал до 10 тысяч случаев заражения. Тогда эта цифра казалось фантастической. Сейчас уже есть понимание, что это не предел.

На этом фоне областные власти ужесточают масочный режим. Теперь покупателей без средств индивидуальной защиты не должны обслуживать в магазинах. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.