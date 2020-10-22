Ансамбль «Русь»: что вы о нем знаете?

Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» начал свою концертную деятельность при Владимирской областной филармонии в 1974 году. Он широко известен в России и за рубежом как коллектив, наиболее современно интерпретирующий на сцене традиционный русский фольклор в органичном синтезе всех его элементов. В сценических решениях концертных программ «Руси» хореография и вокал представлены как единое целое, что и придаёт лицу ансамбля своеобразие и самобытность. 23 и 24 октября на сцене областной филармонии пройдет большой праздничный концерт, посвященный сразу двум юбилеям — 100-летию основателя ансамбля Якова Хохлова и 70-летию его художественного руководителя Михаила Фирсова. Накануне этого значительного события предлагаем вам вспомнить самые яркие факты из истории нашей «Руси».

Чье имя носит вокально-хореографический ансамбль «Русь»? Якова Хохлова, создателя и первого художественного руководителя Михаила Фирсова, художественного руководителя ансамбля с 1986-го по 2007 год Николая Литвинова, художественного руководителя ансамбля в настоящее время Правильно! Неправильно! - За какую концертную программу в 1990 году художественному руководителю ансамбля Русь» Михаилу Фирсову была присуждена Государственная премия Российской Федерации? «Купальская ночь» «Картинки русского календаря» «Песни и танцы разных областей России» Правильно! Неправильно! - Какие уникальные русские народные инструменты НЕ используют музыканты оркестра ансамбля «Русь»? Волынка Трещетка Колесная лира Правильно! Неправильно! - На каком международном конкурсе оркестр русских музыкальных инструментов ансамбля «Русь» занял первое место в 2019 году? «Евразия» «Кубок Поволжья» «Малахитовая шкатулка» Правильно! Неправильно! - В каком музыкальном стиле НЕ выступает оркестр русских музыкальных инструментов ансамбля «Русь»? Рок Джаз Регги Правильно! Неправильно! - С какой программой ансамбль «Русь» регулярно в течение многих лет ездит на европейские гастроли? «Русское Рождество» «Широкая Масленица» «Русская свадьба» Правильно! Неправильно! - Сколько артистов в вокально-хореографическом ансамбле «Русь», причем каждый являет собой и высокопрофессионального танцора, и высокопрофессионального певца? Двадцать Тридцать Сорок Правильно! Неправильно! - Какое поэтическое произведение легло в основу спектакля ансамбля «Русь» - «Раз в крещенский вечерок»? Сказ Павла Бажова «Голубая змейка» Поэма Василия Жуковского «Светлана» Повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» Правильно! Неправильно! - За какую программу ансамбль «Русь» получил премию имени Фатьянова в 2019 году? «От Москвы до Бреста» «Пролегала степь-дорожка» «Вспомним, братцы, честь и славу» Правильно! Неправильно! - На мотив какой известной сказки ансамбль «Русь» несколько раз ставил свои новогодние спектакли? «Морозко» «Снежная королева» «Двенадцать месяцев» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Ансамбль «Русь»: что вы о нем знаете? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook