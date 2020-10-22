Ансамбль «Русь»: что вы о нем знаете?

23 и 24 октября пройдет юбилейный концерт этого коллектива

Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» начал свою концертную деятельность при Владимирской областной филармонии в 1974 году. Он широко известен в России и за рубежом как коллектив, наиболее современно интерпретирующий на сцене традиционный русский фольклор в органичном синтезе всех его элементов. В сценических решениях концертных программ «Руси» хореография и вокал представлены как единое целое, что и придаёт лицу ансамбля своеобразие и самобытность. 23 и 24 октября на сцене областной филармонии пройдет большой праздничный концерт, посвященный сразу двум юбилеям — 100-летию основателя ансамбля Якова Хохлова и 70-летию его художественного руководителя Михаила Фирсова. Накануне этого значительного события предлагаем вам вспомнить самые яркие факты из истории нашей «Руси».

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