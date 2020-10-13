Активистку из Владимира оштрафовали за коронавирусный пикет

Штраф в 10 тысяч рублей заплатит жительница Владимира за несанкционированный пикет. Как сообщили «Призыву» в пресс-службе Октябрьского районного суда, активистка хотела выступить против нарушителей эпидемиологических мер. Якобы в её районе не все соблюдали установленные во время пандемии коронавируса требования и подвергали риску заражения других.

Суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Однако сама женщина нарушила правила пикетирования. Вместе с сопровождающим она провела в общественном месте несогласованное публичное мероприятие. В руках у нее был плакат. На судебном заседании с протоколом активистка согласилась частично и раскаялась в содеянном.

Ранее «Призыв» сообщал, что водителей, кондукторов и пассажиров без масок начнут штрафовать.