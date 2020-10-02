Афиша на выходные: чествуйте Есенина, защищайте животных и танцуйте

Талантливые люди талантливы во многом. Так и Виктор Чаусов оказался одновременно одарен блестящим слогом и красивым голосом. Его основное творчество было связано с исполнением романсов и оперетты, но произошло изменение в репертуаре Виктора Николаевича. Он начал исполнять эстрадные песни. И вот уже несколько лет его концерты посвящены певцам российской эстрады.

В этом концерте автор обращается к лирике русского поэта, на стихи которого написано много красивых песен. В программе прозвучат композиции «Отговорила роща золотая», «Клен», «Береза белая», «Вы помните», «Письмо матери», «Заметался пожар голубой» и многие другие в исполнении Виктора Николаевича. Но это будет не только концерт, состоящий из песен, но и рассказ о жизни поэта.

Областной дом работников искусства: ул. Гоголя, 2

3 октября в 19.00

Цена билета – 200 руб.