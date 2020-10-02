Афиша на выходные: чествуйте Есенина, защищайте животных и танцуйте

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Концерт к 125-летию Сергея Есенина «Озорной гуляка» 12+
Талантливые люди талантливы во многом. Так и Виктор Чаусов оказался одновременно одарен блестящим слогом и красивым голосом. Его основное творчество было связано с исполнением романсов и оперетты, но произошло изменение в репертуаре Виктора Николаевича. Он начал исполнять эстрадные песни. И вот уже несколько лет его концерты посвящены певцам российской эстрады.
В этом концерте автор обращается к лирике русского поэта, на стихи которого написано много красивых песен. В программе прозвучат композиции «Отговорила роща золотая», «Клен», «Береза белая», «Вы помните», «Письмо матери», «Заметался пожар голубой» и многие другие в исполнении Виктора Николаевича. Но это будет не только концерт, состоящий из песен, но и рассказ о жизни поэта.
Областной дом работников искусства: ул. Гоголя, 2
3 октября в 19.00
Цена билета – 200 руб.
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Рок в защиту животных 16+
Фестиваль «Рок в защиту животных» — международная благотворительная акция, которая проходит одновременно в различных регионах России и зарубежья во Всемирный день защиты животных, который отмечается 4 октября. Основная цель — привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными, донести окружающим, что все мы равны в этом мире: и животные, и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других недопустимы.
В этот осенний вечер вам не дадут скучать коллективы: «Вне Трафика», «Имени 850-летия», «ТриЧетыре!», «Плохая идея», «Твоюжналево», «Меридиан 180°», «Хэтбэнд». Все собранные средства будут переданы владимирским приютам для бездомных животных.
Рынок на Студёной: ул. Дворянская 27а
4 октября в 16.00
Вход свободный
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Дни открытых дверей SunSha 16+
Танцевальный клуб SunSha переехал на новое место и приглашает на новоселье в свои новые, большие, светлые, уютные залы. В субботу с 12.00 до 18.00 будут организованы бесплатные мастер-классы по всем направлениям танцевального клуба. А с 19.00 всех ждёт праздничная вечеринка, в программе которой: показательные выступления, танцевальные анимации, розыгрыш абонементов и, конечно, танцы, танцы, танцы…
В воскресенье с 12.00 до 18.00 снова пройдут открытые уроки по всем направлениям, так что вы можете посетить SunSha, когда вам удобнее. Только не забудьте взять с собой сменную обувь!
Ледовый дворец «Полярис»: ул. Мира, 36г
3 и 4 октября с 12.00 до 18.00
Вход свободный
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Есенинский вечер в библиотеке 16+
Владимирская область присоединилась к «Всероссийской Есенинской неделе», которая посвящена 125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина и проходит с 28 сентября по 3 октября. В областной библиотеке для детей и молодежи прекрасные есенинские строки в исполнении актера Владимирского академического театра драмы Михаила Бабаева.
Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23
3 октября в 15.00
Вход свободный
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Драматический уик-энд 16+
Владимирский театр драмы приглашает владимирцев на свою Малую сцену, чтобы погрузиться в мир тонкой психологической драмы.
3 октября в 18.00 — дуэль на краю света «Загадочные вариации» (16+). К уединившемуся на острове писателю является провинциальный журналист. Скоро история начинает попахивать детективом. Визит журналиста оказывается расследованием. А над всем этим царит великая любовь. Главная мысль этой многоликой пьесы — невозможно до конца понять другого, даже любимого человека. Его душа как «Загадочная вариация», основная мелодия которой временами почти уловима, но потом теряется в хаосе или гармонии других мелодий и тем.
4 октября в 18.00 — премьера спектакля «Айседора Дункан. Рожденная у моря» (16+). Яркая, бурная жизнь гениальной «босоножки», звезды Серебряного века Айседоры Дункан воплотились в музыкально-драматическом моноспектакле актрисы нашего театра Валерии Емельяновой. Жизнь Айседоры была подобна полёту кометы. Создателям спектакля посчастливилось передать это головокружительное впечатление.
Владимирский театр драмы:
3 и 4 октября в 18.00
Цена билета – 500 руб.
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Парфюмерная встреча 6+
Легендарный итальянский парфюмер Микеле Бьянки расскажет историю бренда и окунет вас в тайны парфюмерного мира, так искусно созданного автором.
Северные торговые ряды: ул. Большая Московская, 19а
3 октября в 15.00
Мероприятие бесплатное, но необходима предварительная запись по тел. 45-16-37 или 8-910-678-18-11. Количество мест ограничено!
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Моноспектакль театра "Текст" 12+
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Юбилейный тур Nina Garnet 16+
Нина Гарнет не только играет на контрабасе, гитаре, клавишах, но и заставляет каждого зрителя прожить её песни, испытав крутые эмоции до дрожи в коленях. Участница больших и малых ТВ шоу, фестивалей, сыгравшая уйму концертов в разных городах, она открывает новые грани себя и своей музыки в каждом концерте. Приходите, это реально круто!
Рок-бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
3 октября в 20.00
Цена билета – 400-500 рублей. Билеты, купленные на отмененный концерт 22 мая, будут действительны!
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Концерт-марафон «Русские узоры» 6+
Это будет встреча друзей и единомышленников, а программа будет насыщена жанровым чередованием песенного и музыкального материала. В концерте принимают участие Владимирский русский оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова. За дирижерский пульт в этот вечер встанет лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Шапошников. Также на сцену выйдут заслуженный артист России Андрей Романов и лауреат всероссийских и международных конкурсов Светлана Балашова.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
4 октября в 16.00
Цена билета — 350 руб.
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Юбилейная выставка пленэров имени Кима Бритова 6+
Новая юбилейная выставка в Центре пропаганды изобразительного искусства посвящается двум датам: 95-лет со дня рождения Кима Бритова, народного художника РФ, одного из основателей владимирской школы живописи, и пять лет проведения международного пленэра его имени. В экспозицию вошли произведения, отобранные на протяжении пяти лет организаторами пленэра Натальей Бритовой и Александром Захаренко и составившие художественный фонд Кима Бритова.
Центр ИЗО: ул. Большая Московская, 24
Выставка работает с 1 октября до 1 ноября.
Цена билета – 50-100 руб.
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