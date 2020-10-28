98 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Число заболевших коронавирусом жителей Владимирской области растет день ото дня. Минувшие сутки не стали исключением. Роспотребнадзор сообщил о еще 98 инфицированных. Накануне было 95 случаев. Если ничего не изменится, уже завтра будет побит абсолютный рекорд, поставленный на пике первой волны заболевания. 18 мая за сутки в регионе заболели сразу 99 человек.

В лидерах по числу заболевших COVID-19 за последние 24 часа вновь Владимир — 14 человек. Помимо областного центра, случаи заражения отмечаются практически во всех районах области. 11 заболевших в Гусь-Хрустальном районе. По 10 случаев в Муромском и Ковровском районах, 8 — в Петушинском районе. По 7 положительных тестов получили жители Александровского, Юрьев-Польского и Суздальского районов. 6 человек заболели в Гороховецком районе. По 5 случаев отмечено в Кольчугинском, Собинском районах, по 2 – в Судогодском, Селивановском, Меленковском районах и в Радужном.

Инфекцию за время пандемии подтвердили у 9310 жителей Владимирской области.

Активными носителями вируса на данный момент являются 2378 человек, накануне цифра была меньше – 2353 человека. Победили болезнь 6674 пациента с ковидом. В том числе за минувшие сутки выписали 71 человека. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 258 жителей области. За прошедшие 24 часа зафиксированы две смерти.

Ранее «Призыв» сообщал, что учащимся школы № 36 во Владимире объявили о продлении осенних каникул — до 4 ноября включительно. Руководство образовательного учреждения решило подстраховаться.