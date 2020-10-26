92 заболевших: до печального рекорда осталось ещё 7 человек

Ситуация с коронавирусом во Владимирской области продолжает оставаться тревожной. За минувшие сутки регион установил новый антирекорд — сразу 92 инфицированных, сообщил Роспотребнадзор. Число заболевших растёт с каждым днем, постепенно приближаясь к абсолютному рекорду, поставленному на пике первой волны заболевания. 18 мая за сутки в регионе заболели сразу 99 человек.

О росте заболеваемости по стране и в нашем регионе говорят и данные Центра экономических исследований, которые приводит РИА Новости. Согласно им Владимирская область вышла из желтой зоны по коронавирусу, где ситуация рассматривается как удовлетворительная, и оказалась в тревожной светло-красной зоне. Напомним, что аналитики группируют регионы по значению индекса заболеваемости. Зоны разделили по цветам: зеленый — где показатели распространения стабильные, светло-желтый — удовлетворительные, светло-красный — неудовлетворительные и темно-красный – тяжелые.

В лидерах по числу заболевших COVID-19 за последние 24 часа вновь Владимир — 16 случаев. 14 человек заболели в Муромском районе, 10 — в Ковровском, 9 — в Гусь-Хрустальном. 8 новых пациентов с ковидом в Александровском районе, 7 — в Юрьев-Польском. По 5 положительных тестов получили жители Суздальского и Петушинского районов. 4 заболевших в Радужном. По 3 случая зафиксировано в Гороховецком, Кольчугинском, Собинском и Вязниковском районах. Меньше всего заболели в Селивановском и Меленковском районах — по одному человеку.

Всего за время пандемии инфекцию подтвердили у 9117 жителей Владимирской области.

Активными носителями вируса на данный момент являются 2329 человек, накануне цифра была меньше – 2272 человека. Победили болезнь 6535 пациентов с ковидом. В том числе за минувшие сутки выписали 33 человека. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 253 жителя области. За прошедшие 24 часа зафиксированы две смерти.

Ранее «Призыв» сообщал, что два десятка иномарок из автопарка администрации Владимирской области на время пандемии передали городским поликлиникам Владимира. Чёрные Hyundai и Toyota будут развозить участковых врачей по вызовам к ковидным больным.