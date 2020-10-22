87 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Очередной антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом установила Владимирская область. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили сразу 87 человек, сообщил Роспотребнадзор. Ежедневно показатель растёт, накануне заболевших было 86. Ещё месяц назад их число было 34. До антирекорда 18 мая, когда за сутки заболели сразу 99 человек, осталось совсем немного.

Больше всего заболевших 21 октября было во Владимире — 18. Далее следуют уже обычные лидеры по инфицированным — Муромский и Гусь-Хрустальный районы. Там 17 и 15 заболевших соответственно. По 6 человек заболели в Ковровском и Селивановском районах, 5 случаев в Кольчугинском районе, по 4 положительных теста получили жители Собинского района и Радужного, по 3 — Вязниковского, Судогодского и Меленковского районов. Два заболевших в Гороховецком районе. Меньше всего инфицированных в Александровском районе — один случай.

У 8762 жителей области подтвердили коронавирус за время пандемии.

Число активных носителей также продолжает расти. В настоящее время в регионе инфицированы 2142 человека. Накануне их было меньше — 2097. На этом фоне третий день радует статистика по выздоровевшим. Больничный за сутки закрыли 42 пациента, вчера было 40. За время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 246 жителей области. За минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе введены новые ограничительные мероприятия. О них «Призыв» рассказывал здесь.