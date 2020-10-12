62 участковых врача трудоустроились во Владимирской области

62 участковых врача трудоустроились с начала года в больницы и поликлиники Владимирской области. Приток кадров — результат мер соцподдержки, уверены в облздраве. Речь идет о двухмиллионных выплатах врачам первичного звена в городах с более чем 50-тысячным населением. Туда пришла основная масса врачей — 48 специалистов (25 педиатров и 23 терапевта).

Врачу необходимо отработать в учреждении не менее 10 лет.

Укрепить кадровый потенциал участковой службы помогла и программа «Земский доктор». С её поддержкой трудоустроились 14 врачей: 9 терапевтов и 5 педиатров.

Самое большое кадровое пополнение — в участковой службе детской городской поликлиники № 1 Владимира, куда устроились 17 педиатров. В четвёртую владимирскую горбольницу пришли 8 человек, в первую поликлинику — 5, а горбольницы № 2 и 5, а также поликлиника № 2 пополнились двумя врачами каждая.

Двое новых специалистов работают в Александровской районной больнице, по одному — в Гусь-Хрустальной горбольнице и Муромской городской больнице № 3. Год еще не закончился, а значит, число трудоустроившихся врачей первичного звена может увеличиться, уточняет облздрав.

Врачи-педиатры прибыли во Владимирскую область из самых разных уголков России – из Алтайского края, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ростовской, Кемеровской, Ивановской областей, Башкирии и Мордовии. Терапевты приехали из Ставропольского края, Брянской, Челябинской, Свердловской и Оренбургской областей, Пермского и Алтайского края, Башкирии, Чечни и других регионов.

Ранее «Призыв» сообщал, что семь сельских учителей получат подъемные в размере одного миллиона рублей. Педагоги стали победителями конкурсного отбора в рамках программы «Земский учитель».