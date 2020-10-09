56 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

В России за сутки выявлены 12 126 новых случаев COVID-19, это рекорд — больше чем на пике в мае. Во Владимирской области за минувшие сутки подтвердили еще 56 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Этот показатель тоже приближается к пиковым значениям. Накануне было 59 инфицированных.

Владимир вновь оказался в лидерах по числу заболевших. Областной центр в статистику распространения инфекции добавил 11 человек. Далее следует Гусь-Хрустальный и Муромский районы – 10 и 8 заболевших соответственно. По пять положительных тестов получили жители Ковровского и Собинского районов, по четыре – Юрьев-Польского и Вязниковского, по три – Селивановского и Александровского. 2 человека заболели в Суздальском районе. Меньше всего инфицированных в Меленковском районе – один случай.

За время пандемии инфекцию подтвердили у 7772 человек.

В настоящее время болеют 1467 человек. Коэффициент распространения вируса в регионе сегодня — 1,14.

Победили вирус 6068 жителей области. Из них 22 пациента закрыли больничный за минувшие сутки. Пополнилась новыми случаями и печальная статистика. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф за 24 часа зафиксированы еще две смерти. Общее число не переживших болезнь достигло 237.

В связи с распространением коронавирусной инфекции во Владимирской области ужесточен масочный режим. С сегодняшнего дня магазинам и предприятиям сферы услуг региона запрещено обслуживать клиентов без средств индивидуальной защиты. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.