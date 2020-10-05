5 человек скончались от коронавируса во Владимирской области

Печальная статистика по коронавирусу во Владимирской области пополнилась еще пятью летальными исходами. Ранее столько скончавшихся за сутки было только 4 мая. Таким образом, за время пандемии не пережил осложнений, вызванных инфекцией, уже 251 житель региона. Эпидобстановка в области продолжает оставаться тревожной. За сутки COVID-19 заболели еще 85 человек, сообщил Роспотребнадзор. Всего на 2 меньше, чем было накануне.

Больше всего заболевших во Владимире — 17. Далее следуют уже обычные лидеры по инфицированным — Муромский и Гусь-Хрустальный районы. Там 15 и 14 заболевших соответственно. 6 человек заболели в Кольчугинском районе. По 5 положительных тестов получили жители Селивановского и Собинского районов, по 4 — Суздальского и Ковровского, по 3 — Радужного, Гороховецкого и Александровского районов. По 2 заболевших в Меленковском и Юрьев-Польском районах. В Петушинском и Вязниковском районах — по одному случаю.

За время пандемии коронавирусом заболели 8847 жителей области.

В настоящий момент инфицированы 2173 жителя региона. Из них 833 пациента находятся в стационаре. Более 60 человек помещены в реанимацию, 19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает облздрав. Остальные лечатся дома, амбулаторно. Хорошая статистика по выздоровевшим сохраняется уже несколько дней. За минувшие сутки больничный закрыли еще 49 пациентов, вчера было 42.

Ранее «Призыв» сообщал, что обеспокоенные эпидобстановкой власти Владимирской области попросили жителей быть сознательнее.