4 осенних рецепта от музея-кафе «Гжель»

Завтрак, обед или ужин вне дома — это событие. Мы мало задумываемся об этом, но всегда, приходя в кафе или ресторан, мы, кроме самой еды, получаем эмоции от антуража, обслуживания, атмосферы… Хочется, чтобы антураж был особенным, обслуживание — качественным, атмосфера — тёплой, доброй. Да, и ещё, конечно, чтобы всё это было доступным по цене. Музей-кафе «Гжель» во Владимире удивительным образом сочетает все эти качества. Здесь хорошо. Причём всем — от самых маленьких до самых взрослых.

Уникальное место

Улица Добросельская, 2г: здесь можно недорого и вкусно позавтракать, заказать обед и ужин, отдохнуть и провести время всей семьёй. Блюда — из натуральных, свежих продуктов. Традиционный русский стиль. Да и как иначе! Ведь закономерно понятие «Гжели» раскрывается в сочетании двух слов — «музей-кафе». Поскольку оформление этого места выполнено лучших традициях старинного народного промысла.

— У нас вы можете вкусно покушать в уютной обстановке, насладиться красотой гжели. Мы всегда рады представить вам как традиционные блюда по домашним рецептам, так и интересные новинки от наших поваров и кондитеров, – рассказывает директор музея-кафе «Гжель» Наталья Филимонова.

Единственный в России музей-кафе «Гжель» открылся во Владимире в декабре 2010 года.

Кафе — часть большого комплекса общественной организации «Милосердие и порядок» на Добросельской, 2г. Часы работы — с 9.00 до 18.00.

Вкусно и познавательно!

В залах кафе можно полюбоваться подлинной гжельской росписью: здесь представлены уникальные изразцы ручной работы, на которых изображены достопримечательности Владимирского края, посуда, сувениры.

— Юным посетителям музея-кафе особенно нравится анималистическая роспись, героями которой являются представители животного мира Владимирского края, — рассказывает директор музея-кафе «Гжель» Наталья Филимонова. – После вкусных семейных обедов или чаепитий дети с удовольствием их рассматривают. Для детей есть специальное меню, малыши обычно выбирают вкусную свежую выпечку, пирожные, десерты, а также натуральное мороженое с различными добавками. Цены в нашем кафе вас приятно удивят.

Кроме горячих блюд и салатов, в меню всегда несколько видов открытых и закрытых пирогов, кулебяки, рулеты, блины с разными начинками.

В кафе и булочной на Добросельской, 2г, вы всегда можете приобрести свежий хлеб: традиционные батоны и багеты с различными начинками. Их выпекают ежедневно.

— Мы находимся в постоянном поиске новых рецептов, чтобы у наших посетителей была возможность выбрать блюда из большого количества представленных, — говорит Наталья Филимонова. — По просьбам наших посетителей в продаже ежедневно имеется «живое» дрожжевое тесто.

Чем же сейчас удивляет посетителей кафе-музей «Гжель»? Повара поделились с «Призывом» несколькими популярными осенними рецептами. Все эти блюда можно приготовить дома или попробовать в кафе.

«Болгарский салат»

Для приготовления вам понадобятся: куриное филе, морковь, перец болгарский, лук, петрушка, майонез, чеснок, соль, сахар, черный перец, приправа для корейской моркови, уксус 9%, масло растительное.

Способ приготовления:

Куриное филе отвариваем и нарезаем кубиками.

Морковь чистим и натираем через насадку для соломки.

Перец болгарский нарезаем тонкой соломкой.

Режем лук. Петрушку мелко шинкуем. Чеснок чистим и разрезаем каждый зубчик пополам.

Готовим морковь по-корейски. В раскалённое растительное масло кладём чеснок, лук, приправу для моркови по-корейски и держим на плите, пока лук и чеснок не станут светло-коричневого цвета.

В морковь добавляем соль, сахар, уксус 9% и перемешиваем до полного растворения.

В морковь вливаем процеженное раскалённое масло, все тщательно перемешиваем и оставляем на время до полного остывания.

Смешиваем морковь по-корейски с другими ингредиенты, добавляем черный перец и соль. Салат готов.

Стоимость в кафе «Гжель» — 66 рублей.

Пирог «Завтрак»

Для приготовления вам понадобятся: слоёное бездрожжевое тесто, помидоры, ветчина, сыр, яйца, соль.

Способ приготовления:

Готовое слоёное тесто раскатываем в пласт и нарезаем на прямоугольники.

В середину по кругу, в виде бортика, укладываем мелко нарезанные помидоры, натертую ветчину и сыр.

В середину бортика разбиваем 1 яйцо и солим его.

Защипываем тесто в виде конвертика. По краям проходим вилкой, чтобы сделать рисунок.

Смазываем конвертик яйцом и выпекаем при температуре 240 градусов 16 мин.

Стоимость в кафе «Гжель» — 65 рублей.

Суфле из печени с овощами (есть в меню на этой неделе)

Для приготовления вам понадобятся: свиная печень, сладкий перец, яйцо, морковь, лук, мука, майонез, соль, черный молотый перец.

Способ приготовления:

Морковь трём на терке. Перец и лук режем на кусочки.

В чашу блендера кладём печень, яйцо, майонез, муку, соль, чёрный молотый перец. Взбиваем все ингредиенты в однородную массу.

Обжариваем овощи на сковороде, добавляем специи.

Форму для выпечки смазываем растительным маслом, выкладываем овощи и заливаем печеночным тестом, перемешиваем.

Ставим наше суфле в разогретую духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.

Готовность проверяем деревянной палочкой, если она сухая, значит, печеночное суфле готово.

Стоимость в кафе «Гжель» — 59 рублей.

Суп с яично-лимонным соусом

Для приготовления вам понадобятся: 300 г куриного филе, 1 луковица,; 1 большая морковь, 1 стакан лапши, черный перец, соль, 2 лимона (один в соус, второй для подачи), 2 яичных желтка, бульон или вода.

Способ приготовления:

Выкладываем куриную грудку в кастрюлю, заливаем водой и оставляем вариться.

Натираем морковь на крупной терке.

Нарезаем лук кубиками и делаем пережарку с морковью. Солим, перчим.

Когда вода закипела, снимаем пенку. Готовую пережарку добавляем в кастрюлю и варим 1 час.

После вынимаем курицу и разделываем ее на мелкие кусочки, в суп добавляем лапшу.

Возвращаем в суп курицу, добавляем специи. Варим до готовности лапши.

Желтки смешиваем с соком одного лимона. Затем взбиваем венчиком и выливаем в суп.

Выключаем газ, оставляем томиться еще 15 минут.

Дольками лимона украшаем суп.

Стоимость в кафе «Гжель» — 64 рубля.