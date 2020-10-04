4 интересных экологических маршрута по Владимирской области

Владимирцы уже успели полюбить экскурсии от народных гидов, но они в основном проходят по городу и по историческим местам. А ведь мир природы не менее интересен. Мы узнали четыре удивительных маршрута, которые помогут узнать много нового о флоре и фауне Владимирской области. А помогла нам в этом Татьяна Лонгвиненко, основатель компании «ВладЭкоТур».

Маршрут № 1. Дендрарий в парке «Дружба»



Парк «Дружба» у всех на слуху, но про существование дендрария в парке мало кто знает, даже коренные владимирцы. Дендрарий в 6,5 гектаров был создан еще в 1950-е годы и после развала СССР был долго в запустении. Работники дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области и волонтеры постепенно приводят здесь в порядок. В прошлом веке в дендрарии росло 80 видов растений, то сейчас 50. Частью парка «Дружба» дендрарий стал недавно, с 2016 года.

В дендрарии можно увидеть и потрогать бархат амурский (пробковое дерево). У него приятная на ощупь мягкая бархатистая кора. Если нажать на нее, она будет пружинить. Для нашей области это дерево – большая диковинка, потому что его родина – Дальний Восток, Китай и Япония.

Растет здесь еще одно редкое и экзотическое дерево – сосна Веймутова Это сосна-долгожительница (срок ее жизни — до 300 лет). Ее главное отличие от сестер-сосен – длинные шишки. В XVIII веке именно из таких сосен строил свои корабли Британский Королевский флот. Еще в дендрарии растут остролистный дуб и манчжурский орех.

Дендрарий хранит немало тайн. Есть версия (хотя не все с ней согласны), что около 150 лет назад на территории дендрария могла находиться усадьба. Об этом свидетельствуют наличие искусственной аллели и водоёмов, которые явно были сделаны человеком. В водоемах, кстати, можно увидеть, как купаются яркие сойки.

Здесь можно встретить не только белок, которые с удовольствием лакомятся орехами из шишек всех мастей, но и увидеть кабана и лося.

Как добраться: Дендрарий находится у лесопарка «Дружба» и доступен для самостоятельного посещения. Заезд в дендрарий осуществляется с улицы Верхняя Дуброва (за ТЦ «Ашан»), далее движемся направо, на улицу Нижняя Дуброва, машину можно оставить у СНТ «Вышка» и дальше идти пешком, по указателям. Автобус №27 довезет вас до СНТ «Вышка».

Маршрут № 2. Боголюбовский луг

Сюда многие приезжают просто погулять или полюбоваться храмом Покрова на Нерли. Этот храм называют «русским чудом», «поэмой в камне». На Боголюбовский луг можно ходить хоть каждый месяц. И раз от разу картинка будет другая, так как постоянно идет смена растительности. На лугу произрастает более 290 видов различных растений, некоторые из них занесены в Красную книгу.

Здесь есть экологическая тропа, она начинается у Покрова на Нерли и заканчивается в 100 метрах от Клязьмы. Тропа имеет ширину 1,5 метра, длина тропы – 1 786 метров. Здесь проводятся различные программные экскурсии. Вдоль тропы установлены информационные щиты, поясняющие, где тут суходольные гривы, где зоны пойменного

Есть мнение, что в древности у церкви сходились две реки: Нерль и Клязьма. Таким образом, церковь стояла на стрелке и была водными воротами княжества.

А ведь в XVIII веке мир чуть было не лишился церкви Покрова на Нерли! В 1784 году настоятель Боголюбовского монастыря захотел разобрать белокаменный храм для нужд своей обители. Но не сошелся в цене с подрядчиком. И уникальная церковь была спасена.

Как добраться: из Владимира едем по трассе Е22/М7 до Боголюбова, сразу после Боголюбовского монастыря поворачиваем направо и едем вниз к железнодорожной станции (gps-координаты: 56.19517, 40.54076). Там на парковке оставляем машину и, перейдя по мосту через железнодорожные пути, идем около 1,5 км через Боголюбовский луг по мощенной камнем дороге. Сюда можно доехать и на автобусе №152. Остановка находится у монастыря.

Маршрут № 3. Дюкинский заказник

В этом месте оттачивают мастерство скалолазания спортсмены и любители. Сюда просто приезжают, чтобы сделать красивые фотографии. А вы в курсе, что в палеозийскую эпоху карьер был морским дном? Потом ракушки и ил образовали доломиты. В прошлом веке их активно добывали и забросили. Для тех, кто любит экстрим, помните: прыгать на отвесном краю нельзя, он может обломиться.

Дюкинский заказник часто путают с заповедником, но это совершенно разные вещи. Так, если б это был заповедник, то никаких скалолазов бы там не было. Вход в заповедник — только по разрешению. А заказник открыт для посещения, но в нем есть то, что охраняется и ради чего он создавался.

Здесь расположена самая крупная в Европе популяция краснокнижных орхидей венерин башмачок.

По легенде, богиня красоты Венера обронила туфельку. Ее нашел странник. Но как только он взял находку в руки, она превратилась в орхидею. Под растением, которое обитает только на известковых почвах, находится разветвленная грибница, которая снабжает цветок полезными веществами. У венериного башмачка есть своеобразная «губа», она источает сладкий запах и привлекает насекомых. Кроме этого вида, весной здесь цветет еще несколько разновидностей орхидей, занесенных в Красную книгу, и ландыши.

Но и осенью здесь есть, на что посмотреть! Лес разодет в разноцветную листву. Туристы говорят, что звезды здесь ярче. Воздух чище. В заказнике можно найти окаменелости палеозойской эры. Наткнуться на ящерку, увидеть совку-сплюшку. Будьте осторожны, водятся здесь и опасные медянки.

Как добраться:

Адрес: Владимирская область, Судогодский район, пос. Болотский. Едем по трассе Владимир-Муром. В Тюрмеровке сворачиваем налево, в село Андреево. На развилке перед Андреевым берем левее. В поселке Болотский сворачиваем по асфальту налево и едем до конца асфальта, который затем перейдет в щебенку. Заказник находится в 6 километрах от поселка. Из Владимира дорога на машине займет чуть больше часа.

Маршрут № 4. Аммониты в Юрьев-Польском районе



Это даже не экскурсия, а настоящая экспедиция, где каждый участник сам может найти окаменелость, которой более 100 миллионов лет. Аммониты — это древние беспозвоночные животные, головоногие моллюски. Их современные ближайшие «родственники» — кальмары, каракатицы и наутилусы. В основном аммониты занимались тем, что плавали или просто висели в толще морские воды, искали еду, убегали от хищников.

Чтобы найти аммониты, придется отправиться в Юрьев-Польский район, в деревню Павловское. Чуть восточнее деревни находится овраг, вот там и спрятаны сокровища. В земле хранятся конкреции. Именно эти шарики скрывают в себе артефакты тех времен. Если их расколоть, то можно найти и двустворчатую ракушку, и аммонит, покрытый перламутром, и даже, что большая редкость, морского ежа. Чаще, конечно, конкреции пусты, но тем и интересен поиск. Опытные археологи и туристы рекомендуют ехать за аммонитами весной и осенью.

Как добраться:

Адрес: Юрьев-Польский район, деревня Павловское (из Владимира примерно час в дороге). Едем по дороге Р74 до поворота на село Небылое. Доезжаем до Павловского. Восточнее деревни находится глубокий овраг. Добраться можно только на машине.

На прогулки по экологическим маршрутам можно и нужно брать друзей, детей. Только не забывайте одеваться по погоде, организовывать «с собойку» (еду и воду), ведь аппетит на природе просыпается зверский. Если вы жаждете полезных и интересных рассказов, об организованный экскурсиях можно узнать в группе «ВладЭкоТура» во «ВКонтакте». Стоимость участия символическая – от 100 рублей для детей, от 200 — для взрослых.