31 декабря объявили выходным днем

31 декабря 2021 года официально объявлен нерабочим днем. Постановление о переносе выходных дней в следующем году подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства. «В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — говорится в пояснительной записке к документу.

Опубликован календарь выходных на 2021 год.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля. Таким образом, отдыхать будем три дня подряд: с 21 по 23 февраля, с воскресенья по вторник. Всего же в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

Пока же ближайший праздничный день ожидает нас в ноябре. 4 ноября жители Владимирской области вместе со всей страной будут отдыхать по случаю Дня народного единства. Выходной случится в середине недели.

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