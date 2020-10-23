152 млн. поездок в общественном транспорте оплачены с начала 2020 г. на территории Волго-Вятского банка с помощью эквайринга Сбербанка

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сегодня транспортный эквайринг Сбербанка работает на 9,7 тысячах транспортных средств практически во всех крупных городах наших регионов и эти цифры продолжают увеличиваться. Ежемесячно в Нижнем Новгороде, Перми, Чувашии, Владимире, Кирове и Ижевске жители более 1 млн раз оплачивают свои поездки с помощью карт. Нижний Новгород и Пермь входят в ТОП-3 рейтинга по максимальному количеству оплат банковскими картами, в сентябре количество оплат в этих городах составило более 13 млн. Удобные, безопасные и инновационные решениям помогают миллионам россиян с комфортом перемещаться на общественном транспорте. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с региональными министерствами и департаментами транспорта, транспортными операторами и перевозчиками. В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта хочу поздравить одну из самых стратегически важных отраслей экономики и пожелать непрерывного движения».

Сбербанк активно развивает не только наземные, но и подземные транспортные проекты. Эквайринг Сбербанка работает в метро Казани и Нижнего Новгорода.

Пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

В 2020 году были запущены различные акционные предложения совместно с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир» в 5 городах Волго-Вятского банка Сбербанка. С ноября планируется проведение еще более десяти акций.

Сбербанк уделяет повышенное внимание обеспечению проезда льготной категории пассажиров, которые имеют право на особые условия проезда. В 2019 году была запущена новая технология Social ID, которая позволяет применять для оплаты льготного проезда обычную банковскую карту «Мир» любого банка. Это сокращает временные затраты льготников на получение какой-то отдельной транспортной карты или бумажного проездного — можно использовать имеющуюся банковскую карту, на которую уже приходит пенсия и другие социальные зачисления.