15 человек скончались от коронавируса за неделю

Смерти от коронавируса на протяжении последней недели регистрируются во Владимирской области ежедневно. За сутки печальная статистика пополнилась двумя новыми случаями. Всего же за 7 дней скончались 15 пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число не переживших болезнь достигло 218.
Прибавка зафиксирована и по числу активных носителей коронавируса. В данный момент во Владимирской области болеют 1187 человек. Накануне цифра была ниже — 1167 человек. Что касается суточного прироста зараженных, то положительной динамики тоже пока не наметилось. Есть снижение, но совсем небольшое. За 24 часа подтверждены 42 новых случая, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Только на один случай меньше, чем было накануне.
За время пандемии инфекцию подтвердили у 7337 человек.
Наибольший прирост показал Владимир — сразу 10 заболевших. Далее следует Александровский и Гусь-Хрустальный районы – 8 и 7 случаев соответственно. 5 заболевших в Суздальском районе, 4 – в Вязниковском, 3 – в Муромском и 2 – в Ковровском. Меньше цифра у Судогодского, Петушинского и Камешковского районов – по одному случаю.
Победили болезнь 5932 жителя области. Из них 20 пациентов закрыли больничный за минувшие сутки. Как сообщает оперштаб, число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 30 сентября (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 372, с признаками внебольничной пневмонии – 39. На стационарном лечении находились 63 пациента с ОРВИ и 128 – с пневмонией.
Ранее «Призыв» рассказывал о том, как пациента с коронавирусом госпитализировали только по звонку.
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