15 человек скончались от коронавируса за неделю

Смерти от коронавируса на протяжении последней недели регистрируются во Владимирской области ежедневно. За сутки печальная статистика пополнилась двумя новыми случаями. Всего же за 7 дней скончались 15 пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число не переживших болезнь достигло 218.

Прибавка зафиксирована и по числу активных носителей коронавируса. В данный момент во Владимирской области болеют 1187 человек. Накануне цифра была ниже — 1167 человек. Что касается суточного прироста зараженных, то положительной динамики тоже пока не наметилось. Есть снижение, но совсем небольшое. За 24 часа подтверждены 42 новых случая, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Только на один случай меньше, чем было накануне.