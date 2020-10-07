1400 жителей  Владимирской области инфицированы коронавирусом

Число активных носителей коронавируса с каждым днем становится все больше. В данный момент во Владимирской области болеют 1400 человек. В начале октября эта цифра была на порядок ниже – 1187. Если сравнивать с показателями за прошлый месяц, то он и вовсе был меньше в два раза. 7 сентября коронавирусом болели 753 жителя области.

13 дней подряд в регионе ежедневно регистрируются летальные случаи от COVID-19. За минувшие сутки скончались еще два пациента. Общее число не переживших болезнь за время пандемии достигло 232.

Коэффициент распространения вируса в регионе сегодня 1,29.

Победили болезнь 6025 жителей области. Из них 22 пациента закрыл больничный за минувшие сутки.

Ситуация с ОРВИ во Владимирской области более или менее стабильна. На стационарном лечении, по данным облздрава на вчерашний день, находились 61 пациент с ОРВИ и 144 с пневмонией. При ухудшении самочувствия жителям региона советуют вызывать врача на дом. От посещения поликлиники пациентов просят воздержаться.

Ранее «Призыв» сообщал, что за минувшие сутки коронавирусом заразились во Владимирской области еще 57 человек.