11 человек скончались от коронавируса за первые дни октября

Более 1300 пациентов болеют сейчас

Последние одиннадцать дней подряд ежедневно регистрируются смерти от коронавируса. За сутки печальная статистика пополнилась еще одним случаем. Только с начала октября во Владимирской области от опасного вируса скончались 11 человек. Всего же за время пандемии болезнь не пережили 227 человек. С весны 5982 заболевших сумели справиться с коронавирусом, из них 7 пациентов закрыли больничный за минувшие сутки.

1331 человек болеет COVID-19 в настоящее время.

При этом активных носителей коронавируса по-прежнему много, и это цифра постоянно растет. В данный момент во Владимирской области болеет 1331 человек.

В департаменте здравоохранения заверяют, что инфекционные госпитали региона в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Создан также запас лекарственных препаратов, используемых для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии. При этом мест в больницах для пациентов с коронавирусом становится все меньше. На данный момент занято уже около 60% коек. Власти сообщают о возможности развернуть в случае необходимости дополнительные места.

Ситуация с ОРВИ более или менее стабильна. На стационарном лечении, по данным облздрава на вчерашний день, находились 60 пациентов с ОРВИ и 102 – с пневмонией. При ухудшении самочувствия жителям региона советуют вызывать врача на дом. От посещения поликлиники пациентов просят воздержаться.

Ранее «Призыв» сообщал о новом антирекорде, который поставила Владимирская область за сутки. За прошедшие 24 часа коронавирусом заболели еще 57 жителей региона.

Ольга Ефремова 

Фото: newsincyprus.com


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Обсуждение 1

  • Светлана:
    05.10.2020 в 14:44

    я слышала из уст государственных СМИ, что мы научились с КОВИД бороться…знаем как лечить. ГРУСТНО!

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