11 человек скончались от коронавируса за первые дни октября

Последние одиннадцать дней подряд ежедневно регистрируются смерти от коронавируса. За сутки печальная статистика пополнилась еще одним случаем. Только с начала октября во Владимирской области от опасного вируса скончались 11 человек. Всего же за время пандемии болезнь не пережили 227 человек. С весны 5982 заболевших сумели справиться с коронавирусом, из них 7 пациентов закрыли больничный за минувшие сутки.

1331 человек болеет COVID-19 в настоящее время.

При этом активных носителей коронавируса по-прежнему много, и это цифра постоянно растет. В данный момент во Владимирской области болеет 1331 человек.

В департаменте здравоохранения заверяют, что инфекционные госпитали региона в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Создан также запас лекарственных препаратов, используемых для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии. При этом мест в больницах для пациентов с коронавирусом становится все меньше. На данный момент занято уже около 60% коек. Власти сообщают о возможности развернуть в случае необходимости дополнительные места.

Ситуация с ОРВИ более или менее стабильна. На стационарном лечении, по данным облздрава на вчерашний день, находились 60 пациентов с ОРВИ и 102 – с пневмонией. При ухудшении самочувствия жителям региона советуют вызывать врача на дом. От посещения поликлиники пациентов просят воздержаться.

Ранее «Призыв» сообщал о новом антирекорде, который поставила Владимирская область за сутки. За прошедшие 24 часа коронавирусом заболели еще 57 жителей региона.