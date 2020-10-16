Жалоба ООО «Дорожные мониторинговые системы» признана частично обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Дорожные мониторинговые системы» (далее – заявитель, общество) на положения документации при проведении электронного аукциона на закупку технических средств автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит положения, которые ограничивают количество участников закупки и нарушают требования пункт 1 части 1 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы частично обоснованной, признать заказчика нарушившим требования Закона о контрактной системе в сфере закупок.