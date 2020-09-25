Золотая картошка: где и почем купить самый ходовой продукт

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Неурожай взвинтил цены на картофель
Картофель во Владимирской области в этом году не уродился. Аграрии называют две причины: дождливая погода в мае и, как следствие, поздняя посадка и фитофтороз, который одолел растения этим летом. В результате регион не досчитался четверти урожая. Дефицит местной картошки взвинтил цены почти в два раза. При этом, предупредили поставщики, это не последнее подорожание. Где и почем сейчас можно приобрести картофель, читайте в подборке «Призыва». Самые выгодные варианты ищите в конце текста.
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Сельхозярмарки
Сельскохозяйственные ярмарки как раз открылись во Владимире. Торговля овощами развернулась на улицах Юбилейной и Василисина, а также на открытых площадках у рынков и на парковках у «Глобуса» и «Ленты». Эти точки со свежим урожаем из Владимирской области, Мордовии и Липецкой области. Они подойдут для оптовой закупки. Цены за килограмм начинаются от 16 рублей, в розницу уже по 25. Но как предупредили поставщики, это не предел.
Цена — от 16 рублей за кг
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Гипермаркеты
Картофель можно приобрести в гипермаркетах Владимира. Здесь цены варьируются от 20 до 30 рублей. Красный стоит подешевле, белый подороже. На ценниках покупателей информируют, что картофель российского производства, а вот из каких именно регионов, не уточняется. Такой вариант подойдет для розничной закупки.
Цена — от 20 рублей за кг
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Магазины у дома
Так называемые магазины у дома выставили средний ценник. К примеру, в продуктовом магазине на улице 850-летия Владимира картофель продают как в розницу по 20 рублей за кило, так и оптом за 19. Картошку привезли из Рязани. Продавцы сообщили, что цены уже начали расти. За картошкой в магазин в основном заходят местные жители. Берут не больше 5 килограмм за раз.
Цена — от 19 рублей за кг
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Уличные торговцы
Продают картофель и уличные торговцы. Как правило, выращивают его на своих огородах. Здесь самый высокий ценник — от 35 до 40 рублей за килограмм. Зато экологически чисты, говорят торговцы, среди которых много пенсионеров. Стоят они чаще всего у автобусных остановок или за специальными прилавками, как на улице Егорова или Красноармейской. Удобно затариваться по пути домой парой-тройкой кг.
Цена — от 35 рублей за кг
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Сайт объявлений и соцсети
Самый большой разбег по ценам предлагают интернет-источники. На популярном сайте объявлений картошку продают от 5 рублей за килограмм, но это на корм скоту. А цены на крупный начинаются от 15 рублей, отборный же стоит от 20 рублей за кг География продаж тоже широкая. Картофель предлагают почти в каждом районе области.
Цена — от 15 рублей за кг
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В селах и деревнях
Сейчас на федеральных и региональных трассах со своими столиками и ведрами развернули торговлю селяне. Их потенциальный покупатель – проезжающий мимо автомобилист. Как рассказали «Призыву» жители села Кидекша Суздальского района,
торговля в этом году идет бойко. Цены на селе, как и в городе – 40 рублей кило. Но оптовым клиентам делают хорошие скидки. При покупке, например, пяти мешков можно уронить цену до 25 рублей за килограмм.
Цена — 40 рублей за кг, постоянным клиентам — скидка
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Фермерское хозяйство
Купить картофель можно напрямую у фермерских хозяйств. Например, предприниматель Константин Мазуренко из Суздальского района отпускает оптом за 13 рублей кило, в розницу – 15 рублей. По его словам, в этом году далеко не все фермеры собрали урожай картофеля. Но опытные аграрии смогли победить и природу, и фитофтороз.
Цена — от 13 рублей за кг
Обсуждение 1
сколько можно про картошку???? нормально все с ней!!!!!!