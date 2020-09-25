Золотая картошка: где и почем купить самый ходовой продукт

Сельскохозяйственные ярмарки как раз открылись во Владимире. Торговля овощами развернулась на улицах Юбилейной и Василисина, а также на открытых площадках у рынков и на парковках у «Глобуса» и «Ленты». Эти точки со свежим урожаем из Владимирской области, Мордовии и Липецкой области. Они подойдут для оптовой закупки. Цены за килограмм начинаются от 16 рублей, в розницу уже по 25. Но как предупредили поставщики, это не предел.

Цена — от 16 рублей за кг