Живодеров пытаются привлечь к ответственности за жестокое обращение с собакой

Во Владимире живодеры пытались повесить собаку и перерезали ей горло. Теперь им предстоит ответить перед законом. За жестокое обращение с животными возбуждено уголовное дело. В полицию обратилась женщина, которая спасла пса. По словам жительницы областного центра, бедное животное пытались убить, причем дважды. Анна рассказывает, что она знает и исполнителей, и даже заказчиков преступления. Теперь она пытается привлечь их к ответственности.

— Я вышла погулять со своими собаками, когда ко мне подбежали две девочки. Они показали мне пса, который был привязан к дереву, — рассказывает Анна. — Собака была на коротком поводке и хрипела. Я сначала подумала, что ей жарко, и дала попить. Вода вместе с кровью хлынула из глотки. Мы отвезли пса в клинику. Чтобы спасти собаку, ее оперировали сразу пять хирургов. Наложить пришлось сразу 17 швов.

— По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, — подтвердили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МВД.

То, что пришлось пережить собаке, не укладывается в голове. По словам Анны, от пса просто решили избавиться. Истребить животное якобы должны были местные алкоголики по просьбе хозяев пса. Чем он не угодил – вопрос отдельный. Якобы стал лаять и рвать мебель. Анна говорит, что, когда она нашла собаку, рядом с ней лежал пьяный человек. Он, по ее мнению, и должен был убить пса. Но что-то пошло не так. Чудом животное спаслось, причем дважды.

— Я уже поговорила с местными, кто знал эту собаку. Мне рассказали, что пса сначала увели за «Пекинку», там повесили на дереве. Когда он перестал дергаться, его спустили. В это время пес хлебнул воздуха и зашевелился. Ему решили тогда перерезать горло. Но собака вырвалась и убежала. Что самое страшное, она пришла обратно к своей хозяйке. Но она отдала собаку второй раз алкоголикам за бутылку водки, — говорит Анна. — Они пытались ее второй раз убить, но не смогли это сделать, просто уснули рядом. Я написала на них заявление.

Спасшая собаку женщина обратилась в полицию.

Сейчас собака восстанавливается после сложного лечения. Пес находится на платной передержке. И возвращаться ему некуда. Анна боится, что собака может попасть к горе-хозяевам. И его добьют. Псу планируют искать новую семью. Тем более что он очень умный. Об этом говорит кинолог, который работает с собакой. Что касается живодеров, то Анна надеется, что им хотя бы придется заплатить штраф или их накажут обязательными работами.

Ранее «Призыв» сообщал, что владельцев собак и кошек обяжут чипировать своих питомцев. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в самое ближайшее время.