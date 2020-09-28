Жителям поселка Иванищи придется отапливать квартиры обогревателями

Старую котельную в поселке Иванищи Гусь-Хрустального района закрыли, но к индивидуальным газовым котлам жилье так и не подключили. Бабье лето на исходе, впереди холода. Местные жители беспокоятся, что придется мерзнуть. Особенно те, кто не захотел за свой счет устанавливать в квартире газовый котел. 12 семьям придется зимовать с обогревателями. Власти пообещали наладить таким жильцам дополнительную электропроводку для установки электрических конвекторов. Обогреватели установят до 1 октября. А вот платить за электроэнергию придется самим жильцам.

Решение о переводе восьми многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление местные власти приняли ещё в прошлом году. На ремонт котельной в бюджете не нашлось денег. Мнение селян в вопросе отопления разделилось. В итоге только 46 жилых помещений согласились на индивидуальное подключение. Остальные не захотели, потому что газовые котлы стоят дорого.

– Поддержки нам ждать неоткуда. Всё сами, только сами. У района денег нет на содержание котельной, а вы, значит, люди как хотите, так и выкручивайтесь. У нас есть квартиры, к которым газ ещё не подведён, им придётся выложить от 150 до 200 тысяч рублей за установку газовых котлов! – пожаловалась в прошлом году «Призыву» местная жительница Алёна Михайлова.

На днях официальный ответ на запрос по этой проблеме опубликовал на своих страницах в соцсетях губернатор Владимирской области. Чиновники ответили, что людям положены субсидии на возмещение части затрат на выполнение работ по подготовке внутридомового газового оборудования к приему газа. Финансовая поддержка может быть предусмотрена по целому комплексу, начиная от инженерных изысканий и проектов и заканчивая установкой самого газового котла.

— Администрацией Гусь-Хрустального района совместно с администрацией муниципального образования п. Иванищи и подрядной организацией неоднократно проводились разъяснительные беседы с жителями по подготовке и переводу на индивидуальное теплоснабжение жилых помещений с целью оказания поддержки в виде предоставления беспроцентной рассрочки платежей за выполненные работы, а также помощи в оформлении необходимой документации, — сообщает в опубликованном документе департамент ЖКХ.

На днях чиновники из департамента ЖКХ побывали в Иванищах с выездной проверкой. Монтаж индивидуального отопления, по их отчету, в стадии завершения. Идет оформление разрешительных документов, работы планируется завершить до 1 октября. Как будет решаться вопрос с 12 оставшимися семьями, не сообщается.

Ранее «Призыв» сообщал , что во Владимире завтра начнется отопительный сезон в жилых домах. Но пока горячими батареями могут похвастаться лишь образовательные и медицинские учреждения.