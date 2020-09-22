Жители Суздаля требуют бесплатные туалеты и Wi-Fi

Портал «Чего хочет Суздаль», созданный для разработки так называемого дизайн-кода города, превратился в копилку жалоб. У жителей и туристов оказалось столько замечаний к работе местных служб, что до перспектив добрались единицы. Интересуют людей насущные и бытовые проблемы. Большинство тех, кто высказался на интернет-платформе, говорили о необходимости бесплатных туалетов и Wi-Fi на площадях и центральных улицах. Местные жители и туристы просят установить современные мусорные контейнеры с крышками и убирать их регулярно, особенно в выходные днем и вечером. Требуют наладить уличное освещение и вовремя косить валы вдоль реки Каменки. Часть обращений связаны с обустройством парковок.

Бытовые нужды выместили дизайн-код.

Судя по обращениям на сайте, в Суздале не хватает элементарной инфраструктуры. Впрочем, есть среди предложений и идеи для дизайн-кода.

— Хорошим украшением суздальских лугов, которое бы придало городу атмосферу старины, были бы стога на них. Сейчас траву скашивают и всё. Неплохо бы собирать ее в стога, как в старину, с шестом посередине… Совсем другой вид открывался бы тогда на Кремль, монастыри, реку. Естественно, каждый год их надо менять, — высказался один из участников обсуждения на портале «Чего хочет Суздаль».

Такая идея не требует больших вложений, а желающих сфотографироваться рядом со стогами было бы очень много. Вообще люди подошли к вопросу улучшения внешнего вида Суздаля вполне бюджетно. Просят сделать велодорожки и лыжные трассы в парках, наладить прокат лодок и катамаранов, поставить качели и качели-лодочки, сделать тир.

Инициаторы же проекта, фонд «Дом.рф» и конструкторское бюро «Стрелка», рассчитывали на основаниях замечаний и предложений сделать дизайн-код Суздаля. Это комплексный документ, в котором описаны требования к облицовке фасадов зданий, допустимые габариты вывесок и рекламных конструкций, единый стиль освещения и уличной мебели, а также основные подходы при создании и размещении объектов паблик-арта. В конечном итоге разработкой дизайн-кода все равно займутся специалисты: архитекторы, дизайнеры, но при участии краеведов и чиновников.

Ранее «Призыв» сообщал о разработке дизайн-проекта парка у Дворца детско-юношеского творчества. Архитекторы уже взялись обрабатывать огромное количество предложений, поступивших от владимирцев.