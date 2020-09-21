Жители Суходола сами отремонтировали аварийную дорогу

Районные чиновники не против

Жители коттеджного комплекса Снегири в селе Суходол не дождались ремонта дороги и решили залатать её своими силами. Мужчины вышли с лопатами и засыпали ямы асфальтовой крошкой. Под фотографиями, разлетевшимися в соцсетях, последовал и комментарий, что теперь активистам за такое самоуправство может грозить штраф. Но в администрации Суздальского района поспешили селян успокоить: за их труд никого не накажут. Но впредь чиновники посетовали такие вещи с ними согласовывать.

У нас дорог 500 километров, а дорожный фонд наполняется из двух источников — транспортный налог с низкой собираемостью и 0,005% от акцизов на топливо. То есть нам на ремонт дорог нужно 150 миллионов, а мы с трудом набираем 46 миллионов. Поэтому жители бывает сами звонят, спрашивают: а можно мы сами? Ради Бога! Мы, бывает, сами щебенку привозим или крошку, они технику или наоборот. Тут разные комбинации есть, — пояснил «Призыву» Александр Авсеенок, заместитель главы администрации Суздальского района.

А вот жителям соседней улицы в Суходоле ремонт своими силами не потянуть. Дорога весной и осенью представляет из себя месиво. Об этой проблеме «Призыв» рассказывал ещё в марте этого года. Тогда ненадлежащий вид проезжей части подтвердили даже районные правоохранительные органы, началась прокурорская проверка.

Ямочный ремонт сделали люди на соседней улице. На нашей одна грязь, туда ничего не вложить, все утопает, — рассказала «Призыву» местная жительница Наталья Калашникова. — И дорогу эту Суздаль на баланс не ставит себе. Она висит в ДИЗО. Область трижды району пыталась её передать, а те не берут. У меня есть недавний ответ из Суздаля, что это не их дорога. И ответ ДИЗО, что это тоже не их дорога, а района. Вот так они стрелки друг на друга переводят.

Чиновники советуют согласовывать такие работы с местными властями.

Оказалось, что данный участок автомобильной дороги отсутствует в реестре автомобильных дорог Суздальского района. И по документам он действительно принадлежит администрации Владимирской области.

Это улицы Западная, Южная — они не наши. Земельный участок 4,5 гектара 4 года назад принадлежал ДИЗО, то есть администрации области. Они её взяли, поделили, поставили на кадастровый учет и продали добросовестно людям. Вместе с несуществующей дорогой. А сейчас область пытается передать нам эту дорогу. А отвечаем, что, нет, ребят, мы принимать её не будем. Вы продали землю, деньги получили. Пожалуйста, сделайте здесь дорогу, тогда мы примем этот земельный участок и дороги внесем в реестр, — подчеркивает заместитель главы администрации Суздальского района.

Александр Авсеенок сообщил «Призыву», что уже в сентябре руководство Суздальского района встретится с областными чиновниками. И если удастся прийти к консенсусу, на коттеджной улице Суходола будет кому заняться ремонтом дорог.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Пиганово до сих пор ждут обещанного ремонта дороги к остановке. Но пока областные чиновник находят деньги лишь на асфальтирование территории вокруг медцентра в Пиганово.

Татьяна Данилова

Фото группы «Типичный Владимир«

Видео «Призыва»


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Обсуждение 4

  • Елена:
    21.09.2020 в 16:28

    А у кого нет в запасе асфальтовой крошки и техники, тот всегда без дорог будет

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  • Полина Тарбеева:
    21.09.2020 в 16:40

    к моему дому тоже не проедешь… хотя это не частный дом, просто там такие ямы, что машину впору оставлять где-то

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  • Антон:
    21.09.2020 в 16:42

    А люди, покупавшие там участки на что расчитывали? что им город дороги сделает?

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  • Татьяна Данилова:
    21.09.2020 в 16:57

    Кто им продал эту землю, тот и должен по идее дорогу сделать.

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