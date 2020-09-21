Жители Суходола сами отремонтировали аварийную дорогу

Жители коттеджного комплекса Снегири в селе Суходол не дождались ремонта дороги и решили залатать её своими силами. Мужчины вышли с лопатами и засыпали ямы асфальтовой крошкой. Под фотографиями, разлетевшимися в соцсетях, последовал и комментарий, что теперь активистам за такое самоуправство может грозить штраф. Но в администрации Суздальского района поспешили селян успокоить: за их труд никого не накажут. Но впредь чиновники посетовали такие вещи с ними согласовывать.

— У нас дорог 500 километров, а дорожный фонд наполняется из двух источников — транспортный налог с низкой собираемостью и 0,005% от акцизов на топливо. То есть нам на ремонт дорог нужно 150 миллионов, а мы с трудом набираем 46 миллионов. Поэтому жители бывает сами звонят, спрашивают: а можно мы сами? Ради Бога! Мы, бывает, сами щебенку привозим или крошку, они технику или наоборот. Тут разные комбинации есть, — пояснил «Призыву» Александр Авсеенок, заместитель главы администрации Суздальского района.

А вот жителям соседней улицы в Суходоле ремонт своими силами не потянуть. Дорога весной и осенью представляет из себя месиво. Об этой проблеме «Призыв» рассказывал ещё в марте этого года. Тогда ненадлежащий вид проезжей части подтвердили даже районные правоохранительные органы, началась прокурорская проверка.

— Ямочный ремонт сделали люди на соседней улице. На нашей одна грязь, туда ничего не вложить, все утопает, — рассказала «Призыву» местная жительница Наталья Калашникова. — И дорогу эту Суздаль на баланс не ставит себе. Она висит в ДИЗО. Область трижды району пыталась её передать, а те не берут. У меня есть недавний ответ из Суздаля, что это не их дорога. И ответ ДИЗО, что это тоже не их дорога, а района. Вот так они стрелки друг на друга переводят.

Чиновники советуют согласовывать такие работы с местными властями.

Оказалось, что данный участок автомобильной дороги отсутствует в реестре автомобильных дорог Суздальского района. И по документам он действительно принадлежит администрации Владимирской области.

— Это улицы Западная, Южная — они не наши. Земельный участок 4,5 гектара 4 года назад принадлежал ДИЗО, то есть администрации области. Они её взяли, поделили, поставили на кадастровый учет и продали добросовестно людям. Вместе с несуществующей дорогой. А сейчас область пытается передать нам эту дорогу. А отвечаем, что, нет, ребят, мы принимать её не будем. Вы продали землю, деньги получили. Пожалуйста, сделайте здесь дорогу, тогда мы примем этот земельный участок и дороги внесем в реестр, — подчеркивает заместитель главы администрации Суздальского района.

Александр Авсеенок сообщил «Призыву», что уже в сентябре руководство Суздальского района встретится с областными чиновниками. И если удастся прийти к консенсусу, на коттеджной улице Суходола будет кому заняться ремонтом дорог.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Пиганово до сих пор ждут обещанного ремонта дороги к остановке. Но пока областные чиновник находят деньги лишь на асфальтирование территории вокруг медцентра в Пиганово.