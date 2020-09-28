Жители Гороховца призывают оставить «зебры» на трассе М-7

Жители Гороховецкого района высказались против ликвидации пешеходных переходов на трассе М-7 «Волга». На 327-м километре «зебру» уже убрали. Закрасили разметку, поставили барьерное ограждение, демонтировали остановочные павильоны. Чтобы перейти дорогу, люди теперь вынуждены преодолевать пешком огромные расстояния. На подходе демонтаж еще трех переходов: на 324-м, 328-м и 329-м километрах. Люди настаивают на том, что на месте наземных переходов должны появиться модульные, надземные.

Жителей активно поддерживает глава администрации района Дмитрий Наумов, который возмущен тем, что Упрдор взамен наземных переходов не предлагает никакой альтернативы. На совещании с областными чиновниками Наумов продемонстрировал фотографии, как люди вынуждены перебегать федеральную трассу в неположенных местах. Никакие барьеры не мешают пешеходам. Даже пенсионеры успешно через них перелезают.

В Упрдоре сообщили, что список заявок от районов области у них уже имеется. Но все будет зависеть от финансирования. К концу года будут известны точные адреса расположения переходов. Также федеральные дорожники заметили, что после установки переходов потребуется строительство пешеходных дорожек и ограждения. Это тоже дополнительные финансовые затраты, которые пока не готов нести Упрдор.

На федеральной трассе М-7 «Волга» убирают наземные пешеходные переходы.

— В районе есть 10 населенных пунктов, которые расположены около федеральной трассы. На М-7 «Волга» ликвидировали остановки, у жителей этих населенных пунктов появились транспортные проблемы. Нам так и не удалось убедить межмуниципальных перевозчиков заезжать внутрь сел и деревень. Им это невыгодно, так как число пассажиров небольшое. Мы ввели муниципальный маршрут, но число рейсов недостаточное. Нужно вернуться к обсуждению строительства островков безопасности на трассе, чтобы автобусы могли останавливаться, — говорит глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов.

В Упрдоре согласились обсудить еще раз возможность обустройства заездных карманов, но считают ее маловероятной, так как все это отразится на снижении скорости потока транзитного транспорта.

Александр Лукашук, и.о. начальника Упрдор «Москва — Нижний Новгород»:

Мы готовы собраться, еще раз проанализировать.

Но три «зебры» точно не оставим. М-7 — это дорога первой технической категории.

Мы не можем допустить заторов транзитного транспорта. Это небезопасно.

Также администрация Гороховецкого района возобновила разговор о строительстве обхода районного центра. Федеральные дорожники сообщили, что эту идею надо защищать на правительственной комиссии и решать, в какую бы программу он мог войти. Но даже если начинать проектировать в 2021 году, запустить новый дорожный объект удастся не раньше 2025 года. Но, главное, в Упрдоре от идеи не отказываются.

По сути, все эти проблемы, которые возникли в Гороховецком районе сейчас, на других участках федеральной трассы были и раньше. Взять тот же Лакинск. Было огромное количество жалоб и обращений от жителей Собинского района. Убрали все пешеходные переходы, поставили стационарные и модульные. Недовольные все равно остались.

Во Владимире тоже остро стоит вопрос с разделением потоков пешеходов и транспорта. Уже закрыты переходы на бульваре Иванова, на подходе — перекресток на Горького. О том, как изменится схема движения на нем, можно прочитать здесь. Также «Призыв» ранее сообщал и о перспективах строительства северного обхода Владимира, который бы тоже разгрузил «Пекинку».