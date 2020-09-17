Жителей дома эвакуировали из-за ночного пожара в магазине

Ночной пожар в магазине Коврова, расположенном в доме, переполошил жителей и заставил покинуть свои квартиры. 10 человек были оперативно эвакуированы. Детей среди них нет. Сообщение о возгорании в магазине на улице Щеглова поступило в 00.10. В результате пожара сгорело имущество на площади 2 квадратных метра.

Погибших и пострадавших нет.

Пожар возник в холодильном оборудовании, сообщили «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. Причины сейчас выясняются. Предварительно, причиной стал аварийный режим пускового механизма холодильного оборудования.

Ранее «Призыв» сообщал, что сгоревший в Гусь-Хрустальном Дом культуры снесут. Восстановить здание нельзя.