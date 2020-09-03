Жертв терактов в Беслане вспоминают во Владимире

Сегодня, 3 сентября, жители Владимира почтут память жертв терактов. Во Владимирском госуниверситете состоится памятный митинг (0+), посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Он пройдёт у стен храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, расположенного рядом с учебным корпусом вуза № 2 (ул. Белоконской, д. 5). Начало в 17 часов. В память о жертвах терактов выступят струнный квартет и хор Института искусств и художественного образования ВлГУ. По окончании акции участники зажгут свечи.

Университет организует онлайн-трансляцию мероприятия.

Студенты и преподаватели вуза, а также представители Совета Федерации РФ и общественности города Владимира вспомнят жертв трагедии в Северной Осетии. Шестнадцать лет назад террористы захватили школу № 1 города Беслана. Их заложниками стали более тысячи человек. В результате террористического акта погибли 334 человека, из которых 186 — дети.

Утром в университетском храме уже прошла панихида по жертвам терактов. Богослужение провел настоятель храма, доцент кафедры философии и религиоведения Гуманитарного института ВлГУ о. Варфоломей (Сергей Минин), сообщает пресс-служба ВлГУ.