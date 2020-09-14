Желающих усыновить много, а детей мало

Каждый ребенок имеет право на семью, помощь, заботу и полноценное развитие. Для этого ему необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере понимания, заботы и любви. Увы, по ряду причин не все дети могут находиться в родных семьях. Получаем: есть взрослые, которые хотят усыновить, и есть дети, которые мечтают о папе и маме. И самое сложное для них – найти друг друга.

Заведующая отделом опеки и попечительства управления образования администрации города Владимира Светлана Немтырева рассказала, с чего начать, если вы хотите усыновить/удочерить ребенка. А одна владимирская семейная пара рассказала о своем опыте.

Опека, попечительство, усыновление

Альтернатива кровной семьи – замещающая. Основные формы замещающей семьи — это опека, приемная семья, усыновление. Опека и попечительство – форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, попечительство — над детьми от 14 лет до 18.

Приемная семья — это тоже опека, только она устанавливается на основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью. Тайны опеки не существует. Опека может быть прекращена в любое время.

Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление (удочерение). Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Тайна усыновления ребенка охраняется законом.

Не только семейная пара, но и любой дееспособный гражданин старше 18 лет, имеющие постоянное место жительства, воспитывающий кровных детей или никогда не имевший их, по закону может усыновить ребенка.

Усыновителем могут быть одинокие, разведенные граждане и вдовы.

Доход семьи должен обеспечивать усыновляемому ребенку прожиточный минимум на душу населения, установленный на текущий период в регионе, где семья проживает.

Не могут быть усыновителями лица:

имеющие или имевших судимость;

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

а также лица, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления.

лица, лишенные родительских прав, или ограниченные в родительских правах;

лица, отстраненные от обязанностей опекуна;

бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине.

Хочешь стать родителем? Учись!

— Итак, семейная пара хочет усыновить ребенка, с чего им начинать?

— Прежде всего, с консультации, они должны обратиться в территориальные органы опеки и попечительства. Специалист подробно расскажет о формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. Даст консультацию по сбору документов, обучению в Школе приемных родителей, алгоритм постановки на учет в качестве кандидатов в усыновители, поможет написать заявление в суд об усыновлении ребенка.

Школа приемных родителей (ШПР) – это курсы подготовки кандидатов в опекуны/усыновители, на которых будущие приемные родители получают знания о психологии и развитии детей, о вопросах адаптации их в семье и семье, особенностях воспитания приемных детей, правовых основах усыновления и установления опеки/попечительства.

С 01.09.2012 года ШПР обязательна для всех кандидатов, за исключением:

1) действующих или бывших опекунов/усыновителей, в отношении которых опека/усыновление не были отменены;

2) близких родственников ребенка (родители, дедушки и бабушки, братья и сестры),

отчимов и мачех ребенка.

Во Владимире обучение проводят в Школе приемных родителей на базе МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр» по адресу: г.Владимир, ул.Юбилейная, д.44.

И на базе ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» по адресу: г.Владимир, ул,Летне-Перевозинская, д.5.

Специалисты отмечают, что не все, кто прошел ШПР, берут ребенка в семью. У кого-то меняются жизненные обстоятельства. Бывают случаи, когда люди, именно на курсах, оценив свои возможности, признаются, что не справятся с такой ответственностью и отказываются от идеи усыновления. Самый большой страх будущих усыновителей: приемный ребенок унаследует какие-то негативные черты кровных родителей. Психологи обсуждают этот страх и снижают уровень тревоги потенциальных родителей.

Сколько времени уходит за сбор документов?

Многие считают, что для усыновления ребенка нужно собрать много документов, но это не так. Документы для постановки граждан на учет в качестве кандидатов в усыновители подойдут и для решения вопроса в суде об усыновлении и для установления опеки.

Обучение по программе подготовки лиц, желающих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание занимает от одного до двух месяцев.

За это же время можно собрать и все необходимые документы.

Затем на основании предоставленных документов и обследования условий жизни специалист органа опеки и попечительства составляет заключение о возможности быть кандидатом в усыновители.

С этим документом гражданин может встать на учет для подбора ребенка в любом органе опеки и попечительства страны, что увеличит шанс найти «своего» малыша в более короткие сроки.

Необходимые документы:

копия паспорта;

справка с места жительства;

справка об отсутствии/наличии судимости;

автобиография;

справка с места работы о должности и размере средней заработной платы, либо иной документ, подтверждающий доход семьи, например, копии деклараций о доходах, договора о сдаче имущества в аренду, копии счетов в банке, документы о вознаграждениях граждан и т.п.;

заключение о результатах медицинского освидетельствования;

свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание ребенка;

свидетельство о браке (при наличии).

Как найти «своего» ребенка

— Какой социальный портрет будущих усыновителей?

— Большинство кандидатов в усыновители имеют оптимальный возраст от 27 до 45 лет, средний доход. У них нет своих детей. Но есть и граждане, которые имеют родных детей и желают принять на воспитание еще ребенка, чтобы подарить ему заботу и любовь. Бывает и так, что, усыновив первого ребенка, они приходят за вторым. Есть те, кто желает с первого раза принять двоих детей, чаще родных (сиблингов).

С большим желанием усыновляют детей 1-3 группы здоровья, но берут в семьи и инвалидов с различными патологиями, задержками в развитии. В основном популярностью пользуются детки славянской внешности, но есть желающие принять и детей разных национальностей. Конечно, большинство семей хотят взять малышей от 0 до 4 лет, но есть граждане, которые согласны и на возраст от 5 до 8 лет. Сложнее обстоят дела с детьми старше 8 лет. Чаще таких детей мы передаем на воспитание в семьи приемных родителей.

— Наверное, самый животрепещущий вопрос: как и где найти «своего» ребенка?

— В настоящее время сложилась такая ситуация: желающих усыновить ребенка много, а детей мало. В каждом органе опеки стоят «в очереди» по несколько десятков, а то и сотен кандидатов. Во Владимире более 180 семей желают найти свое счастье. И постепенно находят. Заключение о возможности быть кандидатом в усыновители действительно в течение двух лет. Этого достаточно, чтобы найти ребенка, при условии, что кандидаты будут вставать на учет для подбора малыша и в другие отделы опеки и попечительства области и регионов.

Во Владимире более 180 семей стоят в очереди на усыновление/удочерение

Направление на посещение

Территориальные органы опеки и попечительства, либо региональный оператор после постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители представляет им информацию о ребенке (детях), который может быть усыновлен, и выдает направление на посещение ребенка по месту жительства. Это обычно родильный дом, детская больница, дом ребенка или детский дом. Направление выдается на конкретного ребенка.

У кандидатов есть 10 дней для принятия решения. В случае согласия подается заявление в суд с просьбой усыновить малыша.

Важно! Усыновленному ребенку с целью обеспечения тайны усыновления можно изменить фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, внести новые сведения об отце и матери в судебном порядке и составить новую актовую запись о рождении в ЗАГСе.

Отмена усыновления – редкое явление

— Как часто бывает отмена усыновления?

— К сожалению, в городе и области, как и в любом другом регионе, бывает вторичное сиротство. Оно возникает в случае освобождения, либо отстранения опекуна от исполнения своих обязанностей, как по уважительной причине, так и в силу ненадлежащего исполнения опекуном своих обязанностей. В отличие от опеки, усыновление может быть отменено только на основании решения суда в случаях, если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией.

Светлана Немтырева рассказала нам о двух случаях отмены усыновления во Владимире, когда подобные решения пошли только на пользу детям, от которых отказались во второй раз.Первая история: по инициативе управления образования состоялась отмена удочерения в отношении 16-летней девочки, воспитанницы школы-интерната. Родители «забыли» про девочку, не забирали ее на каникулы и праздники. Они не покупали ей вещи, а порой и продукты, не заботились о ней и не интересовались ее жизнью и здоровьем, то есть самоустранились от выполнения возложенных на них обязанностей. И после суда органы опеки устроили девочку-подростка в приемную семью, где ребенок «раскрылся». Новые приемные родители не нарадуются девочке: «Она ласковая, общительная, послушная, первая помощница в семье, с удовольствием помогает по хозяйству, любит готовить, печь сладости, с радостью присматривает за младшими братиками и сестренками, с желанием учится».

Вторая история тоже про девочку-подростка. Ее родители — благополучные супруги, занимают немаленькие посты, положительно характеризуются на работе. Но они требовали от ребенка беспрекословного подчинения своим указаниям, пунктуальности и точности выполнения заданий. Родители не шли на компромиссы с ребенком, не считались с ее мнением и желаниями. В результате подросток стал им врать, изворачиваться, многое скрывать, что повлекло разлад в семье. Виноватым в этом родители считали девочку.

Инициатором отмены усыновления стали усыновители, так как не хотели и не считали нужным проводить работу по налаживанию детско-родительских отношений. Сейчас ребенок воспитывается в приемной семье. Учится без троек, дополнительно занимается английским языком, танцами, ходит в театральную студию, пишет стихи. Новые родители и учителя хвалят ее, с гордостью рассказывают о ее успехах и перспективах. К счастью, отмена усыновления — это редкое явление.

Личный опыт владимирской семьи

Ребята из Владимира Андрей и Анна еще в начале пути: они учатся в Школе приемных родителей, штудируют сайты в Интернете, читают форумы. Анна рассказывает:

— Идея усыновить ребенка, а то и двух сразу, у нас с мужем появилась пару лет назад. Родить своих детей у нас не получилось: здоровье не позволило. Жилищные условия у нас хорошие, наши родители идею поддержали, давно уже хотят стать бабушками и дедушками. Главное, и мы созрели: уже за 30, юношеский максимализм перешел в жизненный опыт, а решение это взвешенное и осознанное.

Мы обратились в органы опеки, получили указания, как действовать. С документами проблем нет, их собрать несложно. Немного процесс у нас задержался из-за пандемии, когда ничего не работало. Мы отложили прохождение врачей, потому что медицинская справка действует всего полгода, а потом все заново проходить. И это огорчает.

Пока мы учимся в Школе приемных родителей, причем проходим ее онлайн. Владимирская школа нам не подошла по времени занятий, мы работаем на «удаленке» до 19.00-20.00, иногда и позже. Мы нашли онлайн-школу в другом городе, ее сертификат действителен и его примут в органах опеки, там занятия начинаются в более позднее время, что нам удобно.

Кстати, если в регионах в пандемию, например, специалисты не выходили осматривать жилищные условия, то в Москве и Питере, как мы читали на форумах, слушали вебинары, будущие родители через камеру-онлайн на телефоне показывали специалистам свое жилье.

Сейчас смотрим сайты, начинаем искать детей, которые могли бы стать нашими. Не хочется брать совсем маленьких (до года), но и слишком взрослых как-то боязно. Хотелось бы, конечно, 2-5 лет. Мы готовы взять сразу двоих. Ищем, но открываешь на сайте ребенка, там статус не определен (есть что-то, мешающее усыновить: не хватает документов, не установлено гражданство, неизвестно, что с родителями или они ограничены в правах), либо у ребенка 3-4-6 братьев и сестер (из называют «паровозиками», в семью устраивают всех сразу, но не каждая семья готова потянуть всех и морально, и материально).

—Но нас трудности не пугают, мы верим, что скоро сможем подарить семью одному или двум детям. И услышим от них долгожданные «мама» и «папа».