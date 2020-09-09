Желающие привиться от гриппа выстроились в огромную очередь

Десятки жителей Владимира выстроились сегодня к мобильному прививочному пункту у «Глобуса». И такую картину можно наблюдать с его открытия. В очереди стоят в основном пожилые люди. Учитывая, что на каждого пациента медики тратят около 5-7 минут, путь к прививке занимает минимум 2 часа. Все это время бабушкам и дедушкам приходится стоять на ногах. Никаких лавочек на месте работы прививочного пункта не предусмотрено. Ни о какой социальной дистанции речи не идет. В лучшем случае, люди из группы риска по коронавирусу, защищены масками. Правда, средства индивидуальной защиты есть далеко не на всех.

А чиновникам пригнали передвижной пункт к «Белому дому»

В то время, как желающие привиться от гриппа вынуждены стоять в очередях, чиновники укололись в комфортным условиях. Судя по фотографиям, распространённым пресс-службой администрации Владимирской области, мобильный прививочный пункт подогнали прямо ко входу в здание. Так, вице-губернатору Сергею Шевченко, который решил пройти вакцинацию, не пришлось даже спускаться по лестнице. На снимке он в спокойной обстановке изучает препарат. А потом проходит делать прививку. На контрасте снимки двух мобильных пунктов выглядят очень занимательно.

Жители Владимира предлагают администрации подумать над вторым передвижным пунктом. Это тема уже поднимается в популярных городских пабликах. Пока же медики принимают всех желающих совершеннолетних граждан всего несколько часов в день. В будни мобильный пункт работает с 10.00 до 17.00, в выходные – с 10.00 до 15.00. Граждане из групп риска могут сделать прививку от гриппа и в поликлинике по месту жительства.

Привить от гриппа в этом сезоне планируется не менее 60% жителей Владимирской области. В прошлом году план был ниже — 45%. Работать в регионе будут 42 специализированные бригады. А прививочные кабинеты планируют принимать не только в будни, но и в выходные дни. Для упорядочения потока пациентов организуют дистанционную запись на вакцинацию. Граждан из групп риска, живущих в сельской местности, планируется доставлять до прививочных пунктов. Планируется задействовать передвижные медицинские комплексы, сообщала пресс-служба облздрава.

Ранее «Призыв» сообщал, что главный внештатный пульмонолог облздрава порекомендовал жителям региона пройти вакцинацию.