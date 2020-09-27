«Желанная» открыла для зрителя Малую сцену

Владимирский театр драмы представил зрителю новую премьеру. Современная пьеса «Желанная» на 100% владимирский продукт. Драматург, режиссер и актеры – все служащие нашего театра. И что особенно радует, поставили и играют ее в родных стенах — на Малой сцене, которую не тронул огонь летнего пожара.

— Малая сцена — это такая большая ответственность, — признается исполнительница той самой «желанной» Анна Лузгина, — такой большой экзамен, который ты каждый раз сдаёшь просто на носу у зрителя, и там самое главное не наврать, всё сделать органично, чтобы зритель тебе поверил и партнёры тебе поверили. Это сложность. Но в то же самое время ты видишь глаза, ты слышишь дыхание, ты чувствуешь ответную реакцию, и дороже этого для актера нет, кроме, конечно, партнера рядом с тобой, который вдохновляет тебя.

О чем этот спектакль? Всеобъемлющий ответ – о любви. Но пьеса еще и о сбывшихся и несбывшихся надеждах, о дорогих воспоминаниях и переживаниях, которые мы со временем, увы, обесцениваем.

— Задумывалась пьеса комедией невероятной, — рассказывает режиссёр и исполнитель одной из главных ролей актёр Юрий Круценко. — А потом персонажи стали властвовать над драматургом. И это очень изменило характер этого повествования. Я не ожидал, что так будет, но мне очень понравилось. Это умение Андрея Кулагина создавать таких персонажей, живых, объемных – как раз тех, что мне хотелось видеть на сцене.

Автор пьесы Андрей Кулагин работает в театре машинистом сцены, а с 2016 года ещё и пишет пьесы. В прошлом году к нему обратился Юрий Круценко, который уже был знаком с его творчеством, с просьбой написать пьесу для трех актеров.

— Было очень интересно, — говорит Андрей Кулагин, — когда работаешь адресно, когда есть люди, когда даже можешь представить героев уже в облике не каком-то вымышленном, а вот конкретных актёров, которых ты знаешь, которых ты любишь. Хотелось сделать такую возможность, чтобы им было что играть, а зрителям что было смотреть. Там есть тайна, загадка, немного даже детектива…

Юрий Круценко играет писателя-фантаста, к которому приходит со своим мужем (Борис Тартаковский) его возлюбленная. У неё много имён: Аэлита, Маргарита, Ева, Царевна-лягушка, Муза, Лора… Желанная. Одной лишь фразой «Хочу видеть твои глаза» она окрыляет и лишает сна… Она — квинтэссенция женственности, красоты, желания… Но её невозможно удержать, она свободная вольная птица-гостья на твоём подоконнике… Однажды, пройдя по краешку судьбы Дыма, она навсегда она навсегда осталась героиней его книг. Он пишет её судьбу, отправляя в новые космические странствия к оранжевой планете…

Спектакль «Желанная» получился очень лиричным, трепетным, наполненным прекрасными стихами и песнями. В следующий раз владимирцы смогут его увидеть 10 и 11 октября.