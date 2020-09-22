Жалоба предпринимателя признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ИП «С…» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на приобретение копировально-множительной техники.

В своей жалобе заявитель сообщает, согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона аукционная комиссия необоснованно признала его заявку не соответствующей, так как, по мнению заявителя, его заявка полностью соответствовала требованиям заказчика.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу индивидуального предпринимателя «С…» не обоснованной.