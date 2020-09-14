Жалоба ООО «Вайтен» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Вайтен» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по созданию локальной вычислительной сети в УПФР в г. Владимире Владимирской области (межрайонное).

Заявитель считает, что аукционная комиссия неправомерно отклонила его заявку с обоснованием: не соответствует требованиям извещения\документации, так как документы заявки представлены не в полном объеме или предоставлена недостоверная информация.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Вайтен» не обоснованной