Жалоба ООО «УралКонтракт» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «УралКонтракт» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Смолино для нужд ГБУЗ ВО «Ковровская РБ».

В жалобе Заявитель указал следующее, что в документации о закупке отсутствуют функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, требования к результатам работ, в том числе отсутствие в составе документации о закупке полного объема проектной документации, что может привести к невозможности формирования участником закупки предложения по исполнению государственного (муниципального) контракта.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «УралКонтракт» на действия заказчика не обоснованной.