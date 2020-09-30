Жалоба ООО «СНАБУС» признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «СНАБУС» (далее – заявитель, общество) на положения документации при проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по осуществлению действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения на территории города Юрьев-Польский.

Заявитель полагает, что заказчик описывая товар с необходимыми ему техническими характеристиками ограничил число участников открытого конкурса, тем самым нарушив Закон о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной. Вместе с тем, Комиссия признала заказчика нарушившим требования статьи 7 Закона о контрактной системе в сфере закупок и вынесла в отношении заказчика, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.